Was will die Volt-Partei? „Wir sind die Antithese zum Rechtspopulismus“

Ein gemeinsamer Außenminister, eine europäische Armee, ja, sogar ein europäischer Premierminister. Das Wahlprogramm der Kleinpartei Volt liest sich wie eine Vorlage, aus dem Staatenbund möglichst schnell einen Bundesstaat zu machen.

In den Programmen der großen Mitbewerber SPD und Grüne bekennt man sich dazu, die Handlungsfähigkeit der EU „zu erhöhen“. Bei der CDU will man Europa „verteidigen“. Die AfD würde zumindest das EU-Parlament am liebsten abschaffen. Und europaweit haben Parteien Hochkonjunktur, deren verbindendes Element die Ablehnung der EU und ihrer Institutionen ist.

Sind derart radikale Reformideen da nicht ein bisschen utopisch? Der Parteivorsitzende Damian Boeselager hält sie gerade für folgerichtig. „Vieles läuft nicht gut in Europa. Die Staaten haben Teile ihrer Souveränität verloren: bei der Verteidigung, dem Klimawandel, den Handelsbeziehungen und der Energiepolitik“, sagt er dem Tagesspiegel. Boeselager aber glaubt, dass sich viele nationalstaatliche Probleme der Mitgliedsstaaten besser gemeinschaftlich lösen ließen, als wenn jeder nach eigenen Lösungen sucht.

Schon im Umfeld der Europawahl 2019 bezeichneten die Parteienforscher Alexander Hoppe und Julia Schmälter Volt als „EU-Themen-Partei“, die insbesondere für die Betonung europapolitischer Positionen gegründet worden sei. Das aktuelle Wahlprogramm geht darüber noch hinaus. Es scheint für Volt kaum ein Problem zu geben, dass sich nicht über einen europäischen Ansatz lösen ließe.

Ob die deutschen Wähler sich davon angesprochen fühlen? In Umfragen wie dem Deutschlandtrend zeigt sich, dass rund ein Drittel „mehr EU“ will. Fast ebenso groß ist allerdings der Anteil jener, die sich weniger europäische Integration wünschen. Der Rest glaubt, dass die Zusammenarbeit wie im jetzigen Umfang bleiben sollte.

Damian Boeselager hat die Partei 2017 mitgegründet. © MARCUS REICHMANN

Boeselager wirft den großen deutschen Parteien vor, sie würden sich zunehmend an dem orientieren, was ihre Mitbewerber vom rechten Rand auf die Agenda setzen. „Indem zum Beispiel die FDP sagt, sie wolle Migration steuern, weil man das nicht den Rechten überlassen dürfe, schaut sie doch, was die AfD macht und reagiert darauf. Das halte ich für den falschen Ansatz.“ Volt bezeichnet er als das Gegenprogramm zum Rückzug in nationale Denkmuster. „Wir sind die Antithese zum Rechtspopulismus.“

Vielen Unternehmen geht es jetzt nicht mal mehr um Wachstum, sondern darum, wie wenig sie schrumpfen, weil sie keine Arbeitskräfte mehr haben. Damian Boeselager, Mitgründer von Volt

Womit wir bei den bestimmenden Themen im Europawahlkampf wären: Migration und Asyl. Zwar hat sich die EU gerade erst auf einen Asylkompromiss geeinigt. Der sei aber keine Verbesserung, so Boeselager. „Im Krisenfall sollte es eine echte Verteilung innerhalb der EU geben“, sagt er. „Doch jetzt können sich die Länder herauskaufen“, kritisiert er. Gemeint ist, dass Staaten wie Ungarn, die den Kompromiss eigentlich ablehnen, 20.000 Euro pro Kopf als Ausgleich zahlen können, um die Aufnahme zu verweigern. Die Menschen bleiben dann dort, wo sie angekommen sind. „Mit diesem Kompromiss wird es keine Verbesserung geben.“

Und die aktuelle Regelung sei nicht geeignet, um Rechtspopulisten das Thema wegzunehmen. „Es gibt keine rechtspopulistische Partei, die nicht mit dem Thema Migration groß geworden ist. Und mit diesem Asylpaket produzieren wir wieder die Bilder, die rechte Parteien nutzen werden: Menschen in Lagern.“ Volt, so Boeselager, wolle die Themen Asyl und Migration aktiv gestalten. Den großen Parteien wirft er vor, das Thema entweder zu meiden oder es nur zu bearbeiten, um der AfD Stimmen wegzunehmen.

Was Volt vorschwebt, ist eine strikte Trennung von Migration im Sinne einer Fachkräfteeinwanderung und einem Menschenrecht Asyl. „Das sind Themen, die oft in einen Topf geschmissen werden“, sagt er. „Wenn die Babyboomer bald alle in Rente gehen, wird unser Rentensystem nicht mehr funktionieren. Vielen Unternehmen geht es jetzt nicht mal mehr um Wachstum, sondern darum, wie wenig sie schrumpfen, weil sie keine Arbeitskräfte mehr haben.“

Er fordert einen europäischen Arbeitsmarkt für Drittstaatler und gezielte Anwerbung von Fachkräften außerhalb der EU. Auch für die Asylverfahren will Volt eine europäische Lösung: Die Mitgliedsstaaten sollen zu einem gemeinsamen Asylsystem mit einheitlichen Verfahren verpflichtet werden. „Migration muss endlich als Chance begriffen werden.“

Bei anderen Themen erscheint das Wahlprogramm der Partei wie eine Mischung aus grünen und liberalen Themen: In der Landwirtschaft sollen Subventionen für umweltschädliche Praktiken abgeschafft werden, zehn Prozent jedes landwirtschaftlichen Betriebs soll zudem zur Wiederherstellung der Natur genutzt werden. Klimapolitisch fordert Volt CO₂-Neutralität bis zum Jahr 2040. Die Partei will massiv in den europäischen Schienenverkehr investieren. Ein generelles Verbot von Verbrennern im Straßenverkehr lehnt die Partei aber ab. Bio- oder synthetische Kraftstoffe sollen die Nutzung weiter ermöglichen.

Die portugieisische Volt-Kandidatin Inês Bravo Figueiredo beim Wahlkampf in Lissabon. Anders als andere Parteien tritt Volt in allen EU-Staaten einheitlich auf. © IMAGO/GlobalImagens

Nachdem die Partei bei der Kommunalwahl in NRW im Jahr 2020 in Köln überraschend fünf Prozent der Stimmen geholt hatte, erklärte der Parteienforscher Tarik Abou-Chadi den Erfolg unter anderem so: Die Partei verfolge konsequent progressive Themen wie Klimaschutz und Energiewende, die für junge Menschen attraktiv seien. Sie setze dabei aber deutlich weniger auf Umverteilung als die Grünen. Das mache die Partei auch für gut verdienende Städter attraktiv, sagte er nach der Wahl dem Portal „Watson“.

In der Außen- und Sicherheitspolitik schlägt die Partei eine europäische Armee, einen gemeinsamen Verteidigungshaushalt und ein EU-Außenministerium vor. Volt setzt auf eine „gemeinsame EU-Außenpolitik, die auf globaler Ebene Zusammenhalt und Proaktivität ausstrahlt“, heißt es im Wahlprogramm. Ausgerechnet bei der Frage nach außenpolitischer Einstimmigkeit jedoch gab es zuletzt innerhalb der Partei Streit.

Am Morgen des Parteitags am 17. März traten drei von sieben Vorstandsmitgliedern des deutschen Parteiverbands zurück. Ein Grund dafür war eine interne Debatte um den Krieg im Gazastreifen. Danach erklärten die zurückgetretenen Vorstände gegenüber dem Tagesspiegel, in parteiinternen Kanälen seien unter dem Deckmantel der „Israelkritik“ politische Streitpunkte und antisemitische Stereotype vermischt worden. Sie warfen dem europäischen Dachverband vor, die Vorfälle nicht geahndet zu haben.

Dabei habe es sich um ein „emotional hart umkämpftes Einzelthema“ gehalten, bei dem sich ein paar Mitglieder „völlig inakzeptabel verhalten haben“, sagt Boeselager. Er bedauert, dass die „Moderationsprozesse nicht schnell genug gewesen“ seien, glaubt aber, dass seine Partei zur Debatte im „normalen pluralistischen Rahmen“ zurückgefunden habe.

„23 Sitze, das wäre ein Traum“, sagt Boeselager zum anstehenden Votum am 9. Juni. Dann könnte die junge Partei eine eigene Fraktion gründen. Er räumt aber ein, dass das schon sehr ambitioniert sei. Realistisch seien zehn Sitze europaweit, vier davon für Deutschland. Ambitioniert ist aber auch das. In Umfragen liegt die Partei für die 96 Sitze aus Deutschland im Europaparlament bei 0,5 bis 1 Prozent – also eher bei maximal einem Sitz.

Gleich zum Auftakt des transnationalen Urnengangs konnte Volt allerdings schon einen Überraschungserfolg verbuchen: Einer am Donnerstagabend veröffentlichten Prognose zufolge kann die Partei nach der Europawahl in den Niederlanden schon mit etwa zwei Sitzen im neuen EU-Parlament rechnen.