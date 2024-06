„Wasser auf die Mühlen Rechtsextremer“ SPD-Politiker kritisieren Drittstaaten-Beschluss der Ministerpräsidenten

Begeistert war schon während der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) kaum jemand in der SPD über den Vorstoß der Union zu Asylprozessen in Drittstaaten. Man einigte sich zwar am späten Abend gemeinsam auf einen Prüfauftrag an die Bundesregierung, aber Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach offen von einem „ganzen Sack voller Fragen und Probleme“. Am Tag danach kommen aus der SPD deutlich schärfere Stimmen, teils auch in Richtung der eigenen Leute.