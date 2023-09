Wasserstoffnetze, Waffen und Cannabis Die wichtigsten Vorhaben der Grünen zur Europawahl

Ehe die Grünen-Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour die Bühne betreten, erklingt Vivaldi in dem früheren Industriekomplex in Berlin-Wedding. In schneller Abfolge reihen sich Slogans wie „Löhne fair machen“, „Energie erneuerbar machen“ oder „Artenschutz machen“ an der Leinwand, die in einem etwas dunkleren grün als früher bei den Grünen ausfällt.

„Wir nennen es Tanne“, sagte die politische Geschäftsführerin Emily Büning etwas später über die Farbe und erklärt „den neuen Look“. Man wolle sich „optisch modernisieren“ und zudem „den Wechsel in die Rolle als Regierungspartei vollziehen“. Doch eigentlich soll nicht das neue Grün im Mittelpunkt stehen an diesem Donnerstag, sondern der Entwurf des Europawahlprogramms der Grünen.

Es ist die EU, die uns Schutz und Sicherheit bietet. Emily Büning, Bundesgeschäftsführerin der Grünen.

Unter dem Titel „Was uns schützt“ hat die Parteispitze auf 102 Seiten ihre Vorstellungen für die Wahl am 9. Juni 2024 zusammengetragen. „Es ist die EU, die uns Schutz und Sicherheit bietet“, sagt Büning. „Ein Grünen pur Programm“ sei es, versichert Nouripour. Doch was steht drin? Eine Übersicht:

1. Investitionen in „Infrastrukturunion“

Herzstück des Wahlprogramms soll ein großes „Investitionsprogramm für Innovation und Resilienz“ ab 2026 sein. Europa solle im Rahmen einer „Infrastrukturunion“ durch starke gemeinsame Infrastrukturen weiter zusammenwachsen - mit einem „voll ausgebauten und integrierten europäischen Schienen-, Strom- und Wasserstoffnetz“.

Die „Infrastrukturunion“ soll auch Glasfaserleitungen, Stromtrassen, Windparks und Solarpanele umfassen. Ein konkretes Volumen für das Investitionspaket wurde allerdings nicht genannt. „Wir können uns Investitionsstaus auf diesem Kontinent nicht leisten“, sagte Co-Parteichef Omid Nouripour.

2. CO₂-Lagerung im Boden

Es ist der wohl bemerkenswerteste Kurswechsel, den die Grünen-Spitze an diesem Tag hinlegt. Nach rund 20 Jahren Debatte öffnen sich die Grünen für die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid. Es werde zunehmend schwerer, noch auf den 1,5 Grad-Pfad zu kommen, begründen die Grünen ihren Kursschwenk. „Deshalb müssen wir die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre aktiv senken, damit sich wieder ein stabiles und nachhaltiges Niveau einstellt“, heißt es im Programm.

Damit folgt die Parteispitze dem Wunsch von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ob die Basis dem Kurs folgt, wird sich erst auf dem Europaparteitag im November in Karlsruhe zeigen. Parteichefin Lang warnte bereits politische Mitbewerber, sich nur auf die sogenannte CCS-Methode zurückzuziehen. „Wer so tut, als könnten wir nur mit neuen Technologien klimaneutral werden, der lügt sich selbst in die Tasche.“

3. Gründung einer europäischen Rohstoffagentur

Die Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben die Gefahr großer Rohstoffabhängigkeiten mehr als deutlich gemacht. Nun wollen die Grünen gegensteuern, um sich etwa vor dem übergroßen Einfluss von China zu schützen. Denn in der Volksrepublik werden momentan fast alle Rohstoffe in Schmelzen und Raffinerien weiterverarbeitet.

100 Prozent machen die Rohstofflieferungen aus China teilweise aus.

„Europa muss seine Rohstoffquellen diversifizieren, um die eigene Unabhängigkeit zu sichern“, heißt es im Entwurf. Denn allein für die grünen Energietechnologien werde sich der Bedarf an metallischen Rohstoffen bis 2040 vervierfachen. Ohne Rohstoffe also kein Klimaschutz. Die Grünen schlagen daher die Gründung einer europäischen Rohstoffagentur vor.

Außerdem soll es regelmäßige „Stresstests“ für betroffene Unternehmen geben. Zudem sprechen sich die Grünen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft aus und öffnen sich auch für die Idee, den heimischen Bergbau zu reaktivieren.

4. Bahnfahren erleichtern

Auf diese Idee ist die Grünen-Spitze besonders stolz, weil sie von der Parteibasis selbst entwickelt worden sei: „Was beim Buchen von Flügen selbstverständlich ist, soll künftig auch für alle Zugreisen in Europa Standard sein“, heißt es im Mobilitätskapitel. Grenzüberschreitende Züge müssten einfach buchbar werden, zudem sollten Angebote wie das Deutschlandticket auch in anderen Ländern eingeführt werden.

Die Grünen wollen mehr Nachtzüge und moderne Schlafwaggons. © Max Mergenbaum

Zudem fordern die Grünen einen „massiven Ausbau des Nachtzugverkehrs“ und wollen dabei auch eine „industriepolitische Offensive für moderne Schlafwagen“, weil viele der Waggons in die Jahre gekommen sind.

Und auch bei den Fahrgastrechten wollen die Grünen eine Reform. So soll künftig schon bei 60 Minuten Verspätung ein Anspruch auf 50 Prozent des Fahrpreises bestehen. Nach 90 Minuten solle dann sogar 75 Prozent des Ticketpreises erstattet werden. Auch bei Flügen sollen Reisende künftig bei Verspätungen von drei oder mehr Stunden besser kompensiert werden.

5. Cannabis legalisieren

Grün pur ist das Vorhaben, Cannabis europaweit zu legalisieren. Nachdem die Ampel nun bei dem Thema auf „Vernunft statt Kriminalisierung“ setzt, soll der Ansatz in Europa Schule machen. „Indem wir kontrollierte, aber legale Bezugswege für Cannabis schaffen, stärken wir die Verbraucher*innen und dämmen den Schwarzmarkt ein“, heißt es.

6. Gemeinsame Beschaffung von Waffen

Man wolle angesichts des Ukrainekriegs die Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker zusammen denken und koordinieren, sagt Nouripour bei der Vorstellung in Berlin. Konkret geht es dabei um den Kauf und die Fertigung von Waffen. „Unser Ziel ist eine gemeinsame europäische Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern“, heißt es.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht Bundeswehr-Einsatzkräfte in Litauen. © Michael Kappeler/dpa

Bislang scheitert das häufig an den industriepolitischen Interessen der einzelnen Staaten, die Panzer, Flugzeuge und Waffen am liebsten bei den heimischen Produzenten bestellen. „Doppel- und Dreifachbeschaffungen bedeuten mehr Ausgaben, aber nicht mehr Sicherheit“, argumentierte Nouripour.

7. Erasmus-Programme ausbauen

Das Austauschprogramm Erasmus für Studierende in Europa wollen die Grünen für noch mehr Menschen erlebbar machen: „Wir wollen, dass mehr Menschen diese Erfahrung machen können, vor allem aus Familien, denen das Geld für Urlaub oder Austauschzeit im Ausland fehlt“, heißt es im Programm.

Daher wolle man ein Mobilitätsticket für Erasmus-Teilnehmer einführen, mit dem diese Menschen einmal pro Halbjahr kostenfrei nach Hause und zurück fahren könnten. Zudem wolle man das Austauschprogramm für Auszubildende noch bekannter machen und die Mittel für Erasmus+ ab 2028 verdoppeln.