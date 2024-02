Wegen Sparhaushalt der Ampel Neubau-Stopp der Bahn sorgt für Entsetzen

Wirtschaftsunternehmen, Gewerkschaften und die sogenannten Wirtschaftsweisen haben sich zuletzt für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen. Sie sprechen von einer Investitionsbremse, die das Wachstum der deutschen Wirtschaft abzuwürgen droht.

Die Deutsche Bahn liefert für diese Argumentation nun das passende Sinnbild: Der Staatskonzern stoppt angesichts des Sparhaushalt der Ampel viele Projekte zum Ausbau des Schienennetzes. Welche Strecken betroffen sind, hat der Vorstand der Bahntochter DB InfraGO in einem Brief an den Aufsichtsrat aufgelistet. Das Schreiben, über das zuerst der „Spiegel“ berichtete, liegt dem Tagesspiegel vor.

Der wohl schmerzhafteste Einschnitt: Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die für den Hinterlandverkehr des Hamburger Hafens wichtige Strecke Uelzen-Stendal-Halle nicht länger ausbauen. Auch die Förderung für die geplante digitale Steuerung der Hamburger S-Bahn haben die Beamten von Finanzminister Christian Lindner (FDP) gekappt. Das Bundesverkehrsministerium hat zudem die bundesweite Umstellung auf einen modernen 5G-Zugfunk zurückgestellt.

Noch mehr Neubau- und Digitalprojekte blockieren die Gremien der Deutschen Bahn. Dazu gehört unter anderem auch der Zulauf zum Fehmarnbelt-Tunnel und ein Pilotprojekt für den automatischen Zugbetrieb im Raum Stuttgart. Auch die Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse, um das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide besser anzubinden, hat der Konzern unter Vorbehalt gestellt. Die Bahn befürchtet, dass sie den vorgesehenen Eigenanteil nicht aufbringen kann.

Bahn setzt auf Sanierung statt Ausbau

Das hängt mit Problemen bei der geplanten Generalsanierung von 40 Hauptkorridoren zusammen. Das Prestigeprojekt von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz ist massiv unterfinanziert.

Der Bund und seine angeblich gemeinwohlorientierte DB InfraGO AG müssen beides machen – ausbauen und sanieren Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen

Für die Korridorsanierungen und eine Digitalisierungsoffensive kalkulierte DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber bis 2027 mit Kosten von 45 Milliarden Euro. Wissing kann der Bahn derzeit jedoch nur 32,5 Milliarden Euro zusagen – gestreckt bis 2029. Der DB-Konzern will deshalb vorerst all seine Gelder in die Sanierung, statt in den Ausbau stecken.

In der Bahnbranche sorgt das für Empörung. „Der Bund und seine angeblich gemeinwohlorientierte DB InfraGO AG müssen beides machen – ausbauen und sanieren“, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands Die Güterbahnen. Für mehr Verkehr auf der Schiene seien in den Ballungsgebieten und auf bestimmten Relationen zusätzliche Gleise nötig.

Westenberger wirft der Bahn und Verkehrsminister Wissing eine einseitige Fokussierung auf die Sanierung von Strecken vor. Im Bundeshaushalt 2024 stünden noch 1,7 Milliarden Euro für den Ausbau zur Verfügung. „Das ist deutschlandweit salopp gesagt fast nichts.“ Allein das deutlich kleinere Österreich baue sein Schienennetz mit 2,2 Milliarden Euro pro Jahr aus, betont Westenberger.

Grüne warnen vor Schaden für die Wirtschaft

Vor einem massiven Kahlschlag bei neuen Schienenprojekten warnt auch Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen. „Ziele der Bundesregierung wie die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene oder die Elektrifizierung von Bahnstrecken drohen zu scheitern“, sagt er.

Ohne Bahnausbau sieht Gastel einen Schaden für die Wirtschaft. Er schlägt einen über mehrere Jahre laufenden Schienenfonds nach Vorbild Österreichs vor – finanziert auch mit Krediten. Der enorme Finanzbedarf für die Bahn könne nicht allein aus dem bestehenden Bundeshaushalt finanziert werden, sagt er.

Einen mehrjährigen Fonds für den Schienenausbau fordert auch Dirk Flege, um plötzliche Planungsstopps wie derzeit künftig zu verhindern. „Der Ausbau des Schienennetzes nach Kassenlage und Tageslaune muss beendet werden“, sagt er Background. Es brauche einen mit Geld hinterlegten Ausbauplan für mindestens fünf Jahre.

Allianz pro Schiene fordert mehrjährige Finanzierung

Mehr Planungssicherheit beim Bahnausbau hatte sich eigentlich auch Verkehrsminister Volker Wissing vorgenommen. Er wollte so erreichen, dass die Baubranche ihre Kapazitäten ausbaut, um die Projekte zu beschleunigen.

Doch nachdem das Bundesverfassungsgericht die mehrjährige Kreditfinanzierung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) kippte, verabschiedete er sich von dem Konzept. „Karlsruhe hat klargestellt, dass es eine Wunschvorstellung ist, dass man sich einmal beim Haushaltsgesetzgeber einen Blankoscheck für mehrere Jahre abholt“, sagte er der „FAZ“.

Dem widerspricht nun die Allianz pro Schiene. Karlsruhe habe sich mit der Schuldenbremse befasst, erklärt der Verfassungsrechtler Joachim Wieland in einer Stellungnahmefür den Lobbyverband. Es gehe es um die Frage, wann der Staat wegen einer Notlage zusätzliche Kredite aufnehmen dürfe. Das Urteil spiele keine Rolle, wenn man aus normalen Haushaltsmitteln einen mehrjährigen Schienenfonds einrichte.

Ein solcher Schienenfonds würde allerdings nichts an der Tatsache ändern, dass Wissing nach dem Karlsruher KTF-Urteil Milliarden für den Bahnausbau fehlen. Dirk Flege fordert deshalb eine Neupriorisierung im Verkehrshaushalt. Statt den Ausbau der Bahn an vielen Stellen zu stoppen, müsse Wissing die ökologisch unsinnige Verbreiterung vieler Autobahnen aufgeben, meint der Schienenlobbyist.