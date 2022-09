Wegen Umschlag mit weißem Pulver Feuerwehr räumt Stockwerk von EU-Kommissionschefin von der Leyen

Ein Feuerwehreinsatz in der Brüsseler EU-Kommission auf der Etage von Präsidentin Ursula von der Leyen hat am Freitag für Aufregung gesorgt. Es habe im 13. Stockwerk einen Vorfall gegeben, der den Einsatz der Rettungskräfte erfordert habe, sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel.

Die Etage sei geräumt worden. Von der Leyen, die ihre Büroräume im 13. Stockwerk hat, sowie allen anderen gehe es gut. Aus EU-Kreisen hieß es, die deutsche Politikerin sei am Freitag in der EU-Kommission gewesen.

Grund für den Einsatz war ein Briefumschlag mit verdächtigem weißen Pulver, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

Eine Person sei mit dem Umschlag in Kontakt gekommen, habe aber keinerlei Symptome. Wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete, waren Gruppen von Einsatzkräften vor und im Gebäude unterwegs. Einige waren mit Atemschutzgeräten ausgerüstet. (dpa)

