Weil er die Bibel beleidigte Mann in Pakistan wegen Blasphemie festgenommen

In Pakistan hat die Polizei in einem seltenen Fall einen Mann nach Beleidigung der Bibel festgenommen. Der Mann befinde sich bereits seit Samstag in Polizeigewahrsam, seit Montag sei er in Untersuchungshaft.

Ein Video, das vielfach auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurde, zeigt den Mann aus der Millionenstadt Rawalpindi, wie er mit einem Schuh gegen das heilige Buch der Christen schlägt und Anhänger des Christentums dazu auffordert, zum Islam zu konvertieren.

50 Jahre alt soll der Beschuldigte etwa sein.

Dem Mann, dessen Alter die Polizei mit 50 angibt, wird nun Blasphemie vorgeworfen. Nach Angaben eines Polizeioffizieres handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen ehemaligen Christen, der vor einigen Jahren zum Islam übergetreten ist.

Im vorwiegend muslimischen Pakistan kommt es häufig zu Festnahmen nach Blasphemievorwürfen, allerdings geschieht dies in aller Regel im Zusammenhang mit Beleidigung des Islams. Im August dieses Jahres kam es nach Blasphemievorwürfen zu einem Angriff auf ein christliches Viertel in der pakistanischen Stadt Jaranwala.

Politiker in dem Land verurteilten die schweren Ausschreitungen und versprachen besseren Schutz für Christen in Pakistan. (dpa)