Wer sagt die Wahrheit bei „Cum Ex“? Regierung wirft Journalisten Lüge vor

In der Diskussion um die Verwicklungen von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Cum-Ex-Affäre der Hamburger Warburg-Bank bestreitet die Bundesregierung Lügen-Vorwürfe des Investigativournalisten Oliver Schröm. Wie berichtet, hatte Schröm in einer ARD-Sendung behauptet, Scholz habe ihn zu dessen Amtszeit als Bundesfinanzminister bei einem so genannten Hintergrundgespräch „persönlich angelogen“. Dabei ging es um Treffen von Scholz mit Warburg-Bankiers einige Jahre zuvor als Hamburger Bürgermeister.

Schröm zufolge soll Scholz bei dem Presse-Gespräch im September 2020 auf die Frage, warum er sich seinerzeit mit Betrugsverdächtigen zusammengesetzt habe, gesagt haben, ihm sei damals unbekannt gewesen, dass gegen die Bankiers bereits strafrechtlich ermittelt wurde. Schröm hält dies für eine Lüge, weil über die Verfahren gegen die Bankiers schon vor dem Treffen in den Zeitungen berichtet und der Bürgermeister zudem nachweislich von der Hamburger Wirtschaftsbehörde darüber unterrichtet worden war.

Der Chef des Bundeskanzleramts hat (. . .) mitgeteilt, dass er (. . . ) verneinen könne, dass der damalige Bundesminister der Finanzen die behauptete Aussage (. . .) getätigt habe. Antwort der Bundesregierung

In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Matthias Hauer (CDU) schildert die Bundesregierung jetzt allerdings einen anderen Verlauf des Hintergrundgesprächs, an dem neben Scholz auch der heutige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) sowie Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilgenommen hatten. Demnach könne verneint werden, „dass der damalige Bundesminister der Finanzen die behauptete Aussage in dem genannten Gespräch getätigt habe“. Mit anderen Worten: Nicht Scholz habe gelogen, sondern der Journalist Schröm. Nun steht Aussage gegen Aussage.

Schröm treibt die Debatte mit Enthüllungen voran

Die Auskunft der Bundesregierung, die dem Tagesspiegel vorliegt, fällt in eine Zeit, in der Scholz‘ Rolle in der Affäre wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Einen maßgeblichen Anteil daran haben die Recherchen Schröms, dessen Buch „Die Akte Scholz“ auf Antrag der Union kürzlich Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag war. Dabei wurden Vorwürfe bekräftigt, Scholz sei dafür verantwortlich, dass die Hamburger Finanzbehörde auf eine hohe Steuerrückforderung gegen die Warburg-Bank verzichtet habe. Die Bank hatte mit den Cum-Ex-Aktiendeals auf Kosten des Fiskus ein Millionengeschäft gemacht. Scholz und die SPD halten dagegen, es fehle an Beweisen für eine solche Einflussnahme.

Der Journalist Oliver Schröm recherchiert seit Jahren zur Cum-Ex-Affäre. © Kurt Sagatz TSP

Mit der Antwort auf Hauers Anfrage, die förmlich aus dem Haus von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stammt, nimmt die Regierung erstmals inhaltlich zu dem Sachverhalt Stellung. In einer früheren Auskunft an den Unionspolitiker vom August hieß es noch, dass sich die damaligen Vorgänge im Finanzministerium „auch nach Ausschöpfung der zu Gebote stehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung“ nicht rekonstruieren ließen. Scholz war allerdings gar nicht erst damit befasst worden, wie eine Tagesspiegel-Anfrage ergab, sondern nur seine Büroleiterin Jeanette Schwamberger. Persönlich lag Hauers Anfrage nur Kanzleramtschef Schmidt vor, der aber damals nichts zur Aufklärung beitrug.

Nun soll es wohl anders sein. Auf Hauers erneute Anfrage, wer bei der „Ausschöpfung der zu Gebote stehenden Möglichkeiten der Informationsbeschaffung“ befragt worden sei, habe Kanzleramtschef Schmidt „im Nachgang“ zur Auskunft vom August mitgeteilt, dass Scholz sich damals gar nicht so geäußert habe, wie Schröm es behauptet. Auch einen Grund für die Wiederkehr seiner Erinnerung gab Schmidt an: Die „weitere Befassung mit dem Sachverhalt in Vorbereitung auf die Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft am 30. September 2022“, der die Rolle von Scholz in der Cum-Ex-Affäre untersucht und vor dem Schmidt als Zeuge auftreten musste.

Scholz sagt zu dem Vorwurf kein eigenes Wort

Gleichwohl bleibt es dabei, dass Scholz zu dem angeblichen Vorgang im Bundesfinanzministerium und dem Lügen-Vorwurf Schröms kein eigenes Wort gesagt hat. Auch eine presserechtliche Auskunftsklage des Tagesspiegels in der Sache konnte das Kanzleramt abwehren: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hob einen stattgebenden Beschluss der Vorinstanz auf und entschied überraschend, dass der Bundeskanzler dienstliches Wissen, das er als Bundesfinanzminister erworben hat, in seinem neuen Staatsamt nicht mehr offenlegen muss (Az.: OVG 6 S 36/22). Gleiches würde für Regierungssprecher Hebestreit gelten, der damals noch Ministeriumssprecher war.

Schmidts Aussage zu dem Treffen bestätigen – oder ihr widersprechen – könnten zwei Journalisten des NDR, die bei dem Termin mit Schröm im September 2020 ebenfalls anwesend waren. Auf Anfrage des Tagesspiegels erklärte der Sender indes, dass er den Ablauf des Hintergrundgesprächs trotz der öffentlichen Diskussion darum weiterhin für ein journalistisches Berufsgeheimnis hält.

Der Kanzleramtschef sei „völlig unglaubwürdig“ sagt Unionspolitiker Hauer

Für den Abgeordnete Hauer sind die bisherigen Auskünfte ein Beleg für die „Intransparenz“ der Regierung in der Cum-Ex-Affäre. Scholz werde vor Anfragen zu seinen persönlichen Kenntnissen „abgeschirmt“, obwohl nur er selbst sie beantworten könne. Stattdessen werde der Kanzleramtschef „vorgeschickt“, der für Hauer „völlig unglaubwürdig“ sei.

Schmidt habe sich, „um die öffentliche Debatte zugunsten seines Chefs zu beeinflussen“, auch schon in der Vergangenheit „unlauterer Mittel bedient“, so Hauer. Der Abgeordnete bezog sich dabei auf einen Twitter-Post Schmidts, den die Berliner Staatsanwaltschaft als strafbare Offenlegung von Gerichtsdokumenten eingestuft hatte. Schmidt musste, bevor er ins Kanzleramt wechselte, 5000 Euro Geldauflage leisten, damit das Verfahren gegen ihn eingestellt werden konnte.

