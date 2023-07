Wie begegnet man Stammtischparolen, Herr Hufer? „Man darf nicht den Überlegenen spielen“

Herr Hufer, Sie befassen sich mit Populismus und geben Seminare, in denen man lernt, adäquat auf Stammtischparolen zu reagieren. Erwischen die Sie trotzdem manchmal noch auf dem falschen Fuß?

Ja, das tun sie. Als ich neulich in Wien im Taxi saß, fing der Fahrer in den paar Minuten bis zum Bahnhof an, über „die Ausländer“ herzuziehen, die angeblich nicht „hackeln“ – also arbeiten. Da habe ich kurz überlegt, ob ich mir diese Diskussion jetzt geben soll. Ich war sehr müde von dem Seminar, von dem ich gerade kam.

Und, haben Sie sich die Diskussion gegeben?

Ich bemühe mich immer, selbst geradlinig zu vertreten, was wir in den Seminaren üben. Aber auch bei mir gibt es Grenzen. Manchmal fehlt einem einfach die Energie. Aber dann kann man immer noch deutlich machen: Ich bin anderer Meinung, aber ich möchte dieses Gespräch jetzt nicht. Genau das habe ich getan.

Zur Person © Axel Küppers Klaus-Peter Hufer, 74, ist Professor für Bildungswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Er beschäftigt sich mit politischer Bildung gegen Rechtsextremismus und der Weiterentwicklung von Erwachsenenbildung. Außerdem bietet er Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen an. Auch hat er zahlreiche Trainerinnen und Trainer ausgebildet, die die Workshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchführen.

Von Migration über Gendern bis zur Ökologie hat sich das ganze gesellschaftliche Klima aufgeheizt. Um welche Art von Aussagen geht es Ihnen, wenn Sie von Stammtischparolen sprechen?

Der Begriff steht für massiv ausgrenzende und diskriminierende Aussagen, die mit einer harten Selbstgewissheit daherkommen. Wir sammeln zu Beginn der Seminare immer im Brainstorming mit allen Teilnehmenden Parolen, die ihnen im Alltag begegnet sind. Dabei haben sich etwa 80 gängige Sprüche zu den unterschiedlichsten Themen herauskristallisiert.

Fast immer zielen sie auf eine negativ beschriebene Gruppe hier lebender Menschen, der sie jegliches Recht zur Partizipation absprechen, weil sich die Sprücheklopfer ihr gegenüber als Opfer sehen. Das zeigt sich im verallgemeinernd abwertenden „die“: die Flüchtlinge, die Muslime, die Politiker, die Homosexuellen, die urbanen Eliten – und so weiter.

Laufen Sie selbst Gefahr, verallgemeinernd abzuwerten, indem Sie unliebsame Positionen als „Stammtischparole“ bezeichnen?

Das ist ein wichtiger Einwand. Man darf keine Selbstgerechtigkeit walten lassen. Wir sind die Guten, dort sind die Schlechten – das darf nicht der Standpunkt sein. Es geht darum, sich zu vergegenwärtigen: Die sozialen und pluralistischen Demokratien heute sind gefährdet und wir müssen sie verteidigen. Aber niemand soll im Gespräch ausgegrenzt werden. Streit gehört zur Demokratie.

Machen wir es konkret. Jemand sagt „Die Flüchtlinge plündern unseren Sozialstaat und wir gehen leer aus“. Was entgegnen Sie?

Erst mal hinterfrage ich den Container-Begriff „die Flüchtlinge“: Wer ist gemeint? Da gibt es verschiedene Menschengruppen, die zu uns kommen. Ich fordere Differenzierungen und Belege ein: Woran machst du das fest? Inwieweit hast du in deinem Leben deshalb Abstriche machen müssen? Können wir nicht stolz sein, in einem Staat zu leben, der Menschenrechte garantiert? Und was sagst du zu dem Überalterungsproblem unserer Gesellschaft, das nach Auffassung vieler ExpertInnen nur durch Zuwanderung zu lösen ist?

So weit der Versuch, mit Fakten dagegenzuhalten. Aber meine Erfahrung zeigt: Wer mit autoritären Denkmustern argumentiert und nach Bestätigung für seine Vorurteile sucht, wird diese nicht beim ersten Kontakt mit widersprechenden Fakten auflösen.

Warum verfangen Fakten so wenig?

Aus der Forschung zur kognitiven Dissonanz weiß man: Was den eigenen Vorurteilen widerspricht, wird ignoriert, umgedreht und einfach nicht geglaubt. Zudem leben wir, was Fakten angeht, in besonderen Zeiten: Jedes Jahr wird unglaublich viel veröffentlicht, gerade auch im Netz. Dort kann man ohne Faktencheck sagen, was einem in den Kram passt.

Jeder kennt diese emotionale Überwältigung: Die besten Antworten fallen einem immer erst hinterher ein. Klaus-Peter Hufer, Professor für Bildungswissenschaft

Wenn es so schwierig ist, gegen die kognitive Dissonanz anzukommen, warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen, Stammtischparolen zu widerlegen?

Weil man die Lufthoheit in der gesellschaftlichen Debatte verteidigen sollte – auch wenn man sich erst mal überrumpelt fühlt. Oft sind noch andere Menschen zugegen, deren Zustimmung man vielleicht gewinnen kann.

Kann man auch bei denen etwas erreichen, die die Sprüche von sich geben?

Es ist eine wichtige Erkenntnis, dass Belehrung gegen Erfahrung nicht ankommt. Aber ein Gespräch wirkt nach. Menschen, die plumpe Parolen vertreten, erleben oft, dass die anderen sich in aggressiver Erregung von ihnen abschotten. Machen sie hingegen die Erfahrung, dass sich ihnen jemand zuwendet und dabei vielleicht sogar ein bisschen sympathisch rüberkommt, kriegen sie ein Dissonanzproblem.

Überzeugung und Erfahrung stimmen nicht mehr überein. Besonders wenn der, der mit ihnen diskutiert hat, auch Umstehende für seine Argumentation gewonnen hat. Es entsteht dann eine neue attraktive Gruppe, deren Anerkennung sie wollen. Das führt dazu, dass Menschen ihre Position überdenken.

Als Gruppe gegen Rechtsextremismus: Demonstration gegen Rechtsextremismus nach dem Brandbrief zweier Lehrer in Burg im Spreewald, Mai 2023. © dpa/Patrick Pleul

Klingt zu schön, um wahr zu sein.

Das ist empirisch belegt, aus Befragungen von Jugendlichen, die aus dem Rechtsextremismus ausgestiegen sind. Meist war der Auslöser ein Erwachsener, der sich mit ihnen ernsthaft auseinandergesetzt hat. Im Gespräch verteidigten sich die Jugendlichen noch. Aber diese Zuwendung hatte Nachwirkungen.

Viele wünschen sich, in solchen Konfrontationen schlagfertiger zu sein. Welche rhetorischen Tricks helfen dabei?

Wir machen ausdrücklich kein Schlagfertigkeitstraining. Vor allem geht es um Haltung und Selbstbewusstsein. Das wächst auch, indem die Teilnehmenden unserer Seminare erkennen: Ich bin nicht allein mit der Überforderung, die ich in solchen Situationen spüre.

Dann schauen wir, welche Argumente man den üblichen Parolen entgegensetzen kann. Zum Beispiel: dass die Kriminalitätsrate durch Zuwanderung angestiegen sei. Diese Behauptung entkräften Fakten – Statistiken, unter anderem des Bundeskriminalamts. Sie verweisen darauf, dass nicht „die Ausländer“ häufiger kriminell sind, sondern prekäre soziale Gruppen, zu denen Menschen mit Migrationshintergrund in überproportionalem Maße gehören. Außerdem gibt es Delikte, die nur Menschen begehen können, die keinen gesicherten Anerkennungsstatus haben.

Selbst wenn man über ein Thema viel weiß, fehlen einem im entscheidenden Moment oft die passenden Worte. Ist zu viel Wissen womöglich sogar hinderlich?

Jeder kennt diese emotionale Überwältigung: Die besten Antworten fallen einem immer erst hinterher ein. Ebendeshalb muss man solche Situationen üben. Und es ist was dran: Zu viel komplexes Wissen kann sogar im Wege sein.

Mir hat mal ein ausgewiesener Experte für Rechtsextremismus erzählt, wie er in der Straßenbahn Zeuge einer dummen Unterhaltung voller Naziparolen wurde. Er spürte massiven Druck, dagegenzuhalten, fühlte sich aber hilflos: Wie sollte er aus den zig Theorien eine treffende Bemerkung machen? Wer Rationalität gegen Emotion setzen will, hat es schwer. Aber aussichtslos ist es nicht.

Und wenn es gelingt, all dieses Wissen kompakt und treffend anzubringen – lässt das die andere Person nicht noch aggressiver werden, weil es die Dürftigkeit ihrer eigenen Argumentation entlarvt?

Bildungshuberei ist tatsächlich nicht gefragt. Man darf nicht den Überlegenen spielen. Genauso wenig wie den Sozialpädagogen: Das macht mich jetzt sehr betroffen, erzähl mir von deinen Problemen ...

Oma ist die Beste, aber wenn sie Weihnachten zwei Schnaps getrunken hat, wird sie zur Rassistin. Was tun? Klaus-Peter Hufer

Was also tun, wenn man meint, sich in einem Thema besonders gut auszukennen?

Ich empfehle die drei Regeln aus Martin Luthers Rede an die Prediger. Erstens: Mach’s Maul auf. Zweitens: Sprich‘s gerade aus. Drittens: Hör bald wieder auf. Denn so ein Gespräch kann sich auf verhängnisvolle Weise im Kreis drehen und von einer Parole zur nächsten springen: Wir werden überfremdet. Der Islam regiert uns bald. Die Medien zwingen uns eine Moral auf ... Wer sich darauf einlässt, rennt wie bei Hase und Igel immer hinterher.

Stattdessen empfehle ich: deutlich machen, dass es ein „die“ nicht gibt, und die Gesprächssituation umdrehen – hartnäckig bei einem Thema bleiben und selber fragen. Es kommen nur noch Terroristen ins Land? Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich würde gerne von dir wissen, wie du das lösen willst. Wie weit willst du dabei gehen? Und was ist mit dem syrischen Chefarzt, was ist mit dem Gemüsehändler? Sind das auch alles Terroristen?

Aber würde man damit solche Leute nicht eher noch anheizen?

Es kann durchaus sein, dass einige die Eskalationsschraube weiterdrehen und zu Lösungsvorschlägen kommen, die den Menschenrechten oder dem Grundgesetz widersprechen. Dann haben sie sich gegenüber allen anderen, die auch dabei sind, jedoch entlarvt. Viele dagegen stoppen, relativeren oder lenken ein, wenn sie die Konsequenzen ihrer Antworten bedenken.

Das haben ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Seminare als positives Feedback gemeldet: „Es hat geklappt!“ Mit dem Nachfragen kommt man auch aus der Situation heraus, getrieben zu werden. Da bestätigt sich die landläufig bekannte Empfehlung: „Wer fragt, der führt.“

Die neue Rechte kapert Begriffe, sagt Bildungswissenschaftler Klaus-Peter Hufer. © Imago/IPON

Hilft auch eine Prise Humor?

Auf jeden Fall. Wenn es heißt, „die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“, sage ich gerne: Stimmt, ich wollte auch gerne Mittelstürmer vom FC Bayern werden, aber die Position war schon an einen Zugewanderten vergeben. Solche ironischen Volten können helfen. Da kann man auch mal zusammen lachen.

Allerdings sind auch viele Menschen mit Ressentiments nicht mehr unbedarft. Die neue Rechte entwickelt in ihren Thinktanks komplexere Argumentationen.

Deshalb bereiten wir unsere Teilnehmenden darauf vor, dass sie es auch mit eloquenten Gegnerinnen und Gegnern zu tun bekommen können. Kaderschmieden wie das „Institut für Staatspolitik“ des rechtsextremen Verlegers Götz Kubitschek entwickeln Sprachstrategien, die bis in die Mitte der Gesellschaft durchsickern. Dazu gehört, Begriffe zu okkupieren. Bei „Identität“ zum Beispiel geht es dann nicht mehr um die Rechte von Minderheiten, sondern um eine vermeintliche völkische Einheitlichkeit, die bedroht werde.

Dass diese Strategien der Rechten greifen, sieht man am Erfolg der AfD. Trotzdem sind das im Kern unterkomplexe Antworten auf vielschichtige Krisensituationen. Leider sind viele Menschen dafür sehr empfänglich.

Wie kann man sie für mehr Komplexität gewinnen?

Das hilft kein Schönreden, sondern Ehrlichkeit. Wir leben in einer konfliktbeladenen, interdependenten Welt. Um das zu verstehen und ohne Verunsicherung aushalten zu können, muss eine partizipative Öffentlichkeit hergestellt, müssen Foren der offenen und klärenden Meinungsbildung geschaffen und Konflikt und Streit als etwas verstanden werden, was zur Demokratie gehört. Es gibt in unserer verwobenen, globalisierten Welt keine einfachen Lösungen mehr.

Wie spricht man mit der eigenen Familie, wenn es zu Konfrontationen kommt?

Das ist eine besondere Anforderung, weil hier emotionale Verbundenheit ins Spiel kommt. Oma ist die Beste, aber wenn sie Weihnachten zwei Schnaps getrunken hat, wird sie zur Rassistin. Was tun? Am besten, man sagt es ihr genau so: Oma, ich hab dich lieb. Gerade deshalb ertrage ich nicht, wenn du so was erzählst. Und jetzt sag ich dir, warum.

Ihre Argumentationstrainings arbeiten viel mit Rollenspielen. Mehrfach sind dabei Rechtsextreme erschienen und wollten Sie stören. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich habe mich bemüht, sie zu integrieren – natürlich nicht, ohne vorher unsere Regeln aufzuzeigen. Wir können ja nicht im Labor etwas simulieren und uns wegdrücken, wenn es ernst wird. Absurderweise hat ein solcher Teilnehmer dann im Rollenspiel exakt die Thesen vertreten, die seiner eigenen Sicht der Dinge widersprachen. Und von zwei AfD-Leuten bekam ich die Rückmeldung: Wir sind überhaupt nicht Ihrer Meinung, aber wir fanden es gut, dass wir nicht ausgegrenzt wurden.

Bei allem Bemühen um Verständigung, wann brechen Sie eine Diskussion ab?

Holocaustleugnung ist so ein Punkt. Das ist eine klare Grenze, da gibt es nichts weiter zu diskutieren. Würde man das tun, wäre das wie eine indirekte Zustimmung.