Wie stark ist die britische Opposition? „Labour ist eine Regierung im Wartestand“

Frau Auga, die Tories müssen nach dem Rücktritt von Liz Truss wieder einen neuen Premier suchen. Die konservative Partei scheint in einer schweren Krise zu stecken. Ist das die Stunde der Opposition?

Seit den Chaostagen unter Boris Johnson ist eine Trendwende erkennbar: Die britische Öffentlichkeit ist der Tories zunehmend müde. Die Zustimmungswerte der Partei sind im Sinkflug. Und seit dem gescheiterten Experiment eines Mini-Haushalts, der zu schweren Turbulenzen an den Finanzmärkten führte, haben die Konservativen de facto kein Mandat mehr. Labour hingegen ist im Aufwind. Derzeit kommt die Arbeitspartei in Umfragen auf einen Vorsprung von 30 Prozent. Auch Oppositionschef Keir Starmer profitiert von diesen Werten.

