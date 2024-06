Wie verschiebt sich die Macht in Europa? „Da wächst ein politisches Großprojekt von rechts heran“

Herr Biebricher, bei der Europawahl am Sonntag haben weit rechte bis rechtsextremistische Parteien im Vergleich zu 2019 teils im zweistelligen Bereich gewonnen. Was ist da passiert?

Da spiegelt sich wider, was wir an innenpolitischen Entwicklungen über die letzten zwei bis vier Jahre gesehen haben. Die Parteien am rechten Rand werden kontinuierlich stärker. Aber in manchen Ländern ebbt das auch schon wieder ab, etwa in Polen oder auch in Ungarn. Aber die Tendenz ist dennoch klar.