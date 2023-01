Wie Xi Jinping mit Konfuzius seine Macht absichert „Der mal verständnisvolle, mal strafende Vater“

Herr Marchal, Sie lehren an einer Universität in Taipeh traditionelle chinesische Philosophie und Geistesgeschichte. Wird dafür ein deutscher Experte gebraucht?

In meinem Umfeld beschäftigen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft mit chinesischer Philosophie. Es ist also längst ein sehr kosmopolitisches Unternehmen geworden, über Laozi, Zhuangzi, Sunzi oder Konfuzius zu forschen. Außerhalb der Uni dagegen haben nur wenige Menschen die Zeit, sich ausführlich mit antiken Philosophen zu beschäftigen. Manche mögen das auch einfach für einen Spleen halten.

