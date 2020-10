Ein Priester ist vor einer orthodoxen Kirche in Lyon durch Schüsse verletzt worden. Er ist in kritischem Zustand, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Der Täter ist laut Augenzeugenberichten auf Twitter flüchtig. Er feuerte die Schüsse wohl gegen 16 Uhr ab, als der Priester die Kirchentür zuschloss.

Das Innenministerium rief die Bewohner auf, den betroffenen Stadtteil - das 7. Arrondissement - zu meiden.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach den tödlichen Messerstichen in Nizza, bei dem ein 21-jähriger mutmaßlicher Terrorist aus Tunesien in einer Kirche drei Menschen mit einem Messer tödlich angegriffen hat. Frankreich hat nach zwei Terrorvorfällen in den vergangenen Wochen die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

+++ Mehr in Kürze +++