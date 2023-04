„Wir betreten absolutes Neuland“ Nach dem AKW-Aus ist vor der Endlager-Suche

Ohne die Atomkraft wäre Rebecca Harms wohl nie in die Politik gegangen. Nach dem Abitur Mitte der 70er-Jahre will sie nicht studieren, sondern in ihrer Heimat im Wendland bleiben. Eine Ausbildung als Baumschul- und Landschaftsgärtnerin absolviert sie, doch dann sieht sie ihre Zukunft gefährdet. 1977 entscheidet die Bundesregierung, in einem Salzstock bei Gorleben ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll zu errichten.