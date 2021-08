Thüringer Landesaufnahmeanordnung für afghanische Flüchtlinge

Thüringen will Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Das Landeskabinett habe auf seiner Klausur in Ettersburg bei Weimar eine entsprechende Landesaufnahmeanordnung beschlossen, sagte Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) am Dienstag in Erfurt. Die Anordnung soll es Afghaninnen und Afghanen ermöglichen, Angehörige nachzuholen, die nach der Machtübernahme der Taliban an Leib, Leben und Freiheit bedroht sind. „Viele Menschen, die bereits hier leben und arbeiten, machen sich große Sorgen um ihre Verwandten dort“, so Adams.

Die Landesregierung sehe sich aus humanitären Gründen in der Pflicht, diese Menschen zu unterstützen. „Thüringen kann seinen Beitrag leisten und wird dies auch tun“, erklärte der Minister. Bei den hier lebenden Verwandten muss es sich nach seinen Angaben um deutsche Staatsangehörige oder afghanische Staatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel oder einer Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung handeln, die sich seit mindestens einem Jahr in Deutschland aufhielten und wenigstens sechs Monaten in Thüringen wohnten. Begünstigt seien in der Regel Ehegatten, Verwandte ersten Grades, Verwandte zweiten Grades sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder.

Das Aufnahmeprogramm gelte bis zum 31. Dezember 2022, sagte der Grünen-Politiker. Er rechne mit der Aufnahme von etwa 100 afghanischen Angehörigen pro Jahr. Derzeit lebten rund 8.000 Menschen aus Afghanistan in Thüringen. „Wir hoffen, dass nun das Bundesinnenministerium rasch das notwendige Einvernehmen erklärt und wir bald den ersten Menschen helfen können“, erklärte der Minister. (epd)