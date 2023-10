„Wir sind doch nicht die CDU“ Kreuzberger Grüne wollen Titel des Europawahlprogramms ändern

Es ist 102 Seiten dick, in neuem „Tannen-Grün“ gehalten und nicht unumstritten. Der Entwurf des Europawahlprogramms der Grünen, den der Bundesvorstand vorgelegt hat und der auf dem Parteitag Ende November in Karlsruhe beschlossen werden soll, gefällt nicht allen an der Basis. Mehr als 1000 Änderungsanträge gingen fristgerecht ein – und selbst der Titel des Programms wird kritisiert.