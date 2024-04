Wochen der Wahrheit für den Wunderminister Wieviel Geld kann Pistorius für die Truppe rausholen?

Erst einmal ist ein weiterer Strahletermin angesagt: In Paris hat Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu die gemeinsame Entwicklung eines modernen Kampfpanzers vereinbart. Es entstehen schöne Bilder eines zupackenden Ministers, zumal das schon länger ins Auge gefasste Projekt nie so richtig in die Gänge zu kommen schien. Bis das neue deutsche Ministerwunder, der schon kurz nach Amtsantritt im Januar 2023 Platz 1 auf der Rangliste der beliebtesten Politiker eroberte, die Geschäfte übernahm.