Wolfgang Schäuble im Interview „Die Grünen sind unsere politischen Gegner, nicht unsere Feinde“

Herr Schäuble, was macht einen modernen Konservativen aus?

Man könnte meinen, das schlösse sich gegenseitig aus. Das tut es nicht, aber die Definition ist schwierig. Im Kern geht es dem Konservativen um das Wissen, dass eine Gesellschaft freiheitlich nicht zu organisieren ist, wenn es nicht etwas gibt, das die Menschen verbindet. Etwas, das dazu führt, dass sie sich füreinander verantwortlich fühlen. Das ist unverändert die Grundlage für eine stabile Demokratie. Und nie ist gesellschaftlicher Zusammenhalt ebenso wichtig wie schwierig wie in Zeiten gleichzeitiger und sich überlagernder Krisen. Mich hat in den vergangenen Tagen sehr die Geschichte der vier Kinder bewegt, die nach einem Flugzeugabsturz im kolumbianischen Dschungel 40 Tage gemeinsam überlebt haben. Dieser Zusammenhalt ist unglaublich. Das zeigt, was wir als Gesellschaft gemeinsam erreichen könnten, wenn wir nur wollten.