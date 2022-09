Wolfgang Schäuble kritisiert Krisenhilfe „Der Staat darf nicht die Illusion erwecken, dass das grenzenlos sei“

Herr Schäuble, seit 50 Jahren sind Sie Abgeordneter im Bundestag, jetzt werden Sie 80 Jahre alt. Welches Ereignis im Parlament lässt Sie bis heute nicht los?

Für mich war der Fall der Mauer am 9. November 1989 und das Jahr danach bis zum 3. Oktober 1990 der Höhepunkt.

Auf was sind Sie stolz?

Die Grundkonzeption des Einigungsvertrags war meine Idee. Die war gut, weil es damals nur so gehen konnte.

Im Nachgang hieß es oft, die Einigung sei zu schnell gegangen, die Bundesrepublik habe sich die DDR quasi einverleibt.

Das kann man nur schreiben, wenn man nicht weiß, wie es war. Mit dem Fall der Mauer lief die DDR Gefahr, leer zu laufen. Damals hieß es: Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Ein damaliger Gesprächspartner aus der DDR sagte zu mir, wenn wir die Mauer aufmachen, ist die DDR weg. So war es dann auch. Es musste also schnell gehen.

Putin führt Krieg, nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die Ordnung des Westens Wolfgang Schäuble

Wenn Sie gefragt werden, was Ihr liebstes politisches Amt war, sagen Sie, es sei die Zeit als Fraktionschef von 1991 bis 2000 gewesen. Gibt es aus dieser Zeit etwas, das Sie gern ungeschehen machen würden?

Wir haben viele Dinge nicht erreicht, auch in den eigenen Reihen. Ich war ja in den Augen vieler ein Schwarz-Grüner, was damals noch nicht unbedingt ein Kompliment war (lacht). Ich wollte schon 1994 eine höhere Besteuerung des Energieverbrauchs durchsetzen. Das war für CDU/CSU-Verhältnisse damals ziemlich mutig.

Es wäre schön gewesen, wenn wir dem Gedanken der Nachhaltigkeit schon damals mehr Raum in der Union verschafft hätten. Das habe ich als Fraktionsvorsitzender leider nicht geschafft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird im Bundestag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. vereidigt. © picture alliance / Soeren Stache/dpa

Die Union hat das Land 16 Jahre regiert. Wie blicken Sie auf die Lage, in der jetzt die Ampel-Koalition die Bundesrepublik führt?

Die Lage ist nicht gut. Putin führt Krieg, nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die Ordnung des Westens. Denn wenn er diesen Krieg gewinnen sollte, dann wird er ja nicht aufhören, sondern weitermachen.

Lech Kaczynski, der frühere polnische Präsident, hat nach dem Überfall 2008 auf Georgien gesagt: erst Georgien, dann die Ukraine, dann Moldawien, dann die baltischen Staaten, dann Polen. Er hatte Recht. Den besten Satz hat Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt: Ich bin so wütend auf uns. Wir haben alles gewusst, und wir wollten es nicht sehen.

Wolfgang Schäuble in seiner Zeit als Bundesinnenminister © dpa

Sind Sie auch wütend auf sich selbst?

Ja. Ich habe 2005 bis 2009 als Innenminister geglaubt, mit meinem russischen Amtskollegen Raschid Nurgalijew in der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus zusammenzuarbeiten. Dabei hätte ich sehen sollen, dass der zweite Tschetschenienkrieg etwas ganz anderes war. Wir hätten es alle sehen können. Mehr oder weniger. Früher oder später.

Was folgt daraus?

Aus guten Gründen müssen wir die militärische Auseinandersetzung begrenzen. Wir versuchen neben der Lieferung von Waffen mit den Mitteln eines Wirtschaftskriegs – Sanktionen ist dafür ja nur ein anderer Ausdruck – Putin zu zeigen, dass dieser Krieg für ihn einen zu hohen Preis hat.

Demokratie ist eine Zumutung. Und eine Demokratie ohne Demokraten gibt es nicht Wolfgang Schäuble

Im Land geht die Angst vor einem anstehenden Wutwinter um. Hält unsere Demokratie die Folgen dieses Wirtschaftskriegs aus?

Das ist eine Frage. Zumal der Krieg ja nur die eine Krise ist. Die Klimakrise ist eine andere ganz große Krise, und die Pandemie ist auch noch nicht überstanden. Die Demokratie selbst ist auch in der Krise. Das wissen wir. Wir haben uns leider zunehmend eine Mentalität zugelegt, in der der Staat die Menschen betreuen muss. Aber Bürger haben eben auch Pflichten als Staatsbürger. Um einen Buchtitel zu zitieren: Demokratie ist eine Zumutung. Und eine Demokratie ohne Demokraten gibt es nicht.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Voller Optimismus.

Das klang aber gerade anders.

Na, ohne Hoffnung kann der Mensch nicht leben.

Es wirkt, als würde in Ihnen etwas lodern.

Natürlich muss der Staat eingreifen, wenn die Lebenserhaltungskosten derart steigen. Aber der Staat darf nicht die Illusion erwecken, dass das grenzenlos sei. Das ist einfach falsch. Die Demokratie hat zur Voraussetzung, dass es Grenzen gibt. Freiheit ist nicht voraussetzungslos.

Im Bundestag ist es durch die Duelle Merz vs. Scholz wieder lebendiger geworden. © dpa / Kay Nietfeld

Wir finden das Gegeneinander von Kanzler und Oppositionsführer in den vergangenen Wochen durchaus positiv für die Demokratie. Die Debatten im Plenum werden lebhafter.

Das ist gut. Ich bin kein Anhänger der Großen Koalition, nie gewesen. Natürlich ist es für die CDU nicht schön, in der Opposition zu sein. Aber nach 16 Jahren ist der Wechsel keine Katastrophe, sondern Ausdruck einer stabilen Demokratie.

Ihr eigener Machtverlust vollzog sich bereits in der vergangenen Legislaturperiode, als Sie das Ministeramt abgaben und Bundestagspräsident wurden. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Es ist ein Prozess der Gewöhnung und Entwöhnung, hat aber gut geklappt. Zumal ich für mich schon länger entschieden hatte, der Regierung nach 2017 nicht mehr angehören zu wollen – die Legislaturperiode aber noch anständig und im Sinne meines Loyalitätsverständnisses zu beenden: Dass Ich loyal bin, musste ich ohnehin nicht mehr beweisen.

Das heißt nicht, dass sich Helmut Kohl oder Angela Merkel nicht mal geärgert haben über mich. Aber ich mich über sie ja auch. Das ist in Ordnung. Aber sie waren die Regierungschefs.

Dieses Tempo der Krisen ist für Gesellschaften nicht einfach Wolfgang Schäuble

Social Media, schnelle Entscheidungen: Gibt es heute weniger Argumente und mehr Pöbelei?

Das Tempo der Veränderung scheint sich zu beschleunigen. Ich habe ein Buch geschrieben, „Grenzerfahrungen – wie wir an Krisen wachsen“. Als wir damit anfingen, gab es noch kein Corona. Als es fertig war, war Pandemie. Dann haben wir entschieden, wir machen eine Paperback-Ausgabe mit neuem Vorwort. Da haben wir über Corona geschrieben.

Es erschien dann am 24. Februar 2022, dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel. Dieses Tempo der Krisen ist für Gesellschaften nicht einfach. Ob das Tempo den Menschen mehr Halt gibt? Wohl eher nicht. Jedenfalls haben wir eine besondere Verantwortung für unsere Kinder, dafür, in welchem Zustand wir ihnen die Welt überlassen.



Was bedeutet das Konservativsein heute für Sie?

Etwas Neues muss sich mit der Erfahrung überprüfen lassen. Ich schätze eine gewisse Zivilität im Umgang miteinander. Diese Verhaltensweisen, manche nennen sie Sekundärtugenden, sind nicht alles. Aber sie sind eine Erleichterung. Manchmal habe ich den Eindruck, lügen ist heute offenbar nichts mehr, wofür man sich schämt. Ich schäme mich, wenn ich beim Lügen ertappt werde. Oder wenn ich ertappt werden würde.

Es gibt keinen, der nicht lügt Wolfgang Schäuble

Lügen Sie denn nicht?

Doch. Es gibt keinen, der nicht lügt. Der Mensch ist fehlerbehaftet. Das ist die menschliche Natur. Wenn Sie Politik machen wollen, sollten Sie versuchen, den Menschen zunächst einmal so zu nehmen, wie er ist, und nicht, wie Sie gern hätten, dass er wäre. Vielleicht ist das auch konservativ.

Sie waren konservativ, Sie sind konservativ geblieben. Aber haben Ihre Haltungen sich verändert?

Natürlich! Die Welt ist ja auch eine andere. Als ich ein junger Mensch war, hat man in Deutschland noch eine Zeit lang gebraucht, um zu begreifen, dass zum Beispiel die Diskriminierung von Homosexualität völlig indiskutabel ist. Auf der anderen Seite finde ich es nach wie vor legitim, zu sagen, dass in der Biologie die Zweigeschlechtlichkeit zur Fortpflanzung die Regel ist.

Da wir gerade über Veränderungen sprechen: Welche Rolle spielen Umfragen inzwischen für Politikerinnen und Politiker?

Früher gab es weniger.

Mehr Schein als Sein: Der Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder entzweite die Union. © Daniel Karmann / dpa

Die Union hätte beinahe Ihren Kanzlerkandidaten nach Umfragen ausgewählt, wenn Sie das nicht verhindert hätten.

Ich habe gar nichts verhindert. Was aber stimmt: Ich war schon 2018 dafür, dass Friedrich Merz CDU-Chef wird. Das ist ja erlaubt. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer wurde gewählt und ich bin Demokrat. Das habe ich akzeptiert. Ebenso bei ihrem Nachfolger Armin Laschet. Alles Weitere ist bekannt, das kann man, wenn man will, nachlesen.

Sie haben viel erlebt in fünf Jahrzehnten Bundespolitik. Würden Sie 2025 nochmal antreten?

Nein, aber das ist nicht einmal eine Nachricht wert.

Lachen hält Leib und Seele gesund Wolfgang Schäuble

Der „Spiegel“ hat in der vergangenen Legislaturperiode ausgerechnet, dass Sie der zweitwitzigste Abgeordnete seien. Für mehr Heiterkeit habe nur Wolfgang Kubicki gesorgt. Halten Sie Ihren Humor für unterschätzt?

Ich bin alt, manchmal müde, auch nicht mehr ganz gesund. Das ist in meinem Alter üblicherweise so. Ich sitze im Rollstuhl, das ist nach 30 Jahren eher mehr als weniger anstrengend. Deswegen gucke ich oft mürrisch. Das war als Finanzminister ganz hilfreich. Das hat mir 90 Prozent aller Gespräche erspart. Aber in Wahrheit bin ich ganz anders.

Wie wichtig ist Ihnen Humor?

Lachen hält Leib und Seele gesund.

Wegen den 9-Euro-Tickets kamen viele Punks nach Sylt. © REUTERS/Fabian Bimmer

Sie haben mit den Punks auf Sylt gesprochen, die im Sommer in Westerland in der Innenstadt gecampt haben. Wie kam das zustande?

Es war ein Termin mit mir in Kampen auf Sylt angekündigt. Ein paar Tage vorher bekam ich eine E-Mail von einem Mann, der sagte, er sei im Zeltlager vor dem Rathaus in Westerland. Sie wollten wissen, ob ich bereit sei, mit ihnen ein Gespräch zu führen. Das war ganz höflich. Es stand eine Handynummer dabei. Da habe ich ihn angerufen. Damit hatte er nicht gerechnet, aber er hatte mir ja geschrieben.

Ich sagte ihm, die Sache ist einfach: Natürlich rede ich mit Ihnen, aber unter einer Voraussetzung: Ich mache keine Brüllszenen. Wenn Sie mir zusagen, dass das in der Form anständig ist, dann komme ich. Er sagte, er wolle das gleich besprechen. Eine Stunde später rief er wieder an und sagte, die Vollversammlung hätte einstimmig beschlossen, dass das klar sei.

Ein Thema des Gesprächs mit Schäuble war die ungleiche Reichtumsverteilung. © Daniel Bockwoldt/dpa

Und war es dann friedlich?

Ja, klar. Das war eine gemischte Gesellschaft. Sie haben einen Tisch für mich hingestellt, mit Kaffee, Milch, Wasser, Apfelsaft. Wir haben dann eineinhalb Stunden kontrovers debattiert.

Worüber haben Sie geredet?

Hauptsächlich darüber, dass Sylt nicht allein den Reichen gehöre. Sie wollten die Kurtaxe nicht zahlen, da war ich nicht mit ihnen einer Meinung. Ich habe ihnen gesagt, wenn sie Geldprobleme hätten, könnte ich Ihnen vielleicht einen Aushilfsjob vermitteln.

Wie war die Reaktion der Punks?

Da war die Resonanz gering. Vermitteln musste ich dann auch niemanden mehr.

