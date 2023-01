Zank um Spritsicherheit Geringe Auslastung in Schwedt birgt Gefahr für den Norden und Osten

Das Versprechen für die Raffinerie in Schwedt von Michael Kellner (Grüne) war eindeutig. „Ziel ist es, die Auslastung von über 70 Prozent im Januar im Laufe des Jahres weiter zu steigern“, sagte der Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium in der letzten Bundestagssitzung des Jahres Mitte Dezember.

70 Prozent also, dann mehr – auch ohne russisches Pipeline-Öl, für das seit dem Jahreswechsel ein EU-Embargo gilt und von dem Schwedt bislang komplett abhängig war. Eine „komfortable Auslastung“, versprach Kellner.

Einen Monat später gilt das Embargo und über die Druschba-Pipeline kommt seit Tagen kein Öl mehr in der Uckermark an – und die Auslastung liegt nach Ministeriumsangaben nur bei rund 55 Prozent. Für die Raffinerie mit den 1200 Arbeitsplätzen ein Problem, denn unter einer Auslastung von 50 Prozent kann das Werk offenbar nicht mehr betrieben werden.

1200 Arbeitsplätze hat die PCK-Raffinerie.

Für die Region steht jedoch noch mehr auf dem Spiel, denn aus Schwedt werden große Teile Norddeutschlands und fast ganz Berlin und Brandenburg mit Benzin, Diesel und Kerosin versorgt.

Monatelange Verhandlungen mit der polnischen Regierung

Am Montag musste Kellner die Lage in einer Sondersitzung des Energieausschusses einräumen. „Die Bundesregierung bleibt in Schwedt hinter ihren Versprechen zurück“, konstatiert Andreas Jung, Klima- und Energieexperte der CDU im Bundestag, der bei der Sitzung zugeschaltet war. Zwar habe Kellner in der Sitzung viel Hoffnung geäußert, dass sich die Lage bald bessern werde, aber Anzeichen dafür gibt es nicht.

Tatsächlich verhandelt das Wirtschaftsministerium seit Monaten mit der polnischen Regierung um Öl-Lieferungen über den polnischen Hafen in Danzig. Damit könnte die Versorgung von Schwedt, die derzeit nur über eine Pipeline aus dem Hafen von Rostock erfolgt, deutlich ausgeweitet werden.

Die Ampel macht beim Öl insgesamt keine gute Performance. Andreas Jung, Klima- und Energieexperte der CDU im Bundestag

Doch die polnische Regierung will unbedingt verhindern, dass der russische Staatskonzern Rosneft – einer der Eigentümer der PCK-Raffinerie – von den Lieferungen profitiert. Zwar steht Schwedt seit dem Herbst unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur, doch aus Polen kommt weiterhin kein Öl. „Die Ampel macht beim Öl insgesamt keine gute Performance“, kritisiert CDU-Politiker Jung. Die Substitution von russischem Öl habe viel zu lange gedauert.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der vor wenigen Tagen noch mit Kellner in Schwedt war, bleibt dagegen hoffnungsfroh. Die derzeitige niedrige Auslastung sei nur „vorübergehend“, teilt der SPD-Politiker auf Anfrage mit. „Die Bundesregierung hat eine Auslastung der PCK-Raffinerie im Januar auf 70 Prozent zugesichert, ich nehme sie da beim Wort“, sagte Steinbach dem Tagesspiegel. Er setze auf Polen und Kasachstan.

Kasachische Lieferungen müssen von Moskau genehmigt werden

Tatsächlich verhandelt die Bundesregierung auch mit Kasachstan über Öl-Lieferungen, die jedoch ausgerechnet noch von Moskau genehmigt werden müssten, weil die russischen Pipelines benutzt werden würden. Bislang liegt dafür nur eine mündliche Zusage des Kremls vor. Ein riskanter Plan, wie auch Kellner in der vertraulichen Sondersitzung eingeräumt haben soll.

In der Opposition befürchten manche schon Benzin-Engpässe. „Die Ampel wiegt den Osten in falscher Sprit-Sicherheit“, sagte CDU-Fraktionsvize Jens Spahn der „Bild“-Zeitung. Die Versorgung stehe auf „wackeligen Beinen.“ Ein Urteil, zu dem sein Parteifreund Andreas Jung so noch nicht kommt.

Und auch der ADAC gibt vorerst Entwarnung. Zwar seinen die Spritpreise zum Jahreswechsel gestiegen, man könne aber „keine größeren Preisabweichungen in den Regionen Berlin und Brandenburg“ erkennen, sagte ein ADAC-Sprecher. „Dies kann sich natürlich in den nächsten Tagen und Wochen ändern“, sagte er weiter, man rechne aber derzeit nicht mit Versorgungsengpässen und Preissprüngen.

Bernhard Herrmann, zuständiger Grünen-Abgeordneter im Bundestag, lobt gar das Engagement seines Parteifreunds Kellner. „Das Bundeswirtschaftsministerium hat seine Hausaufgaben gemacht“, sagte er dem Tagesspiegel. Er sei zuversichtlich, dass noch im Januar Öl aus Polen nach Schwedt fließe. In Schwedt werden sie es wohl erst glauben, wenn das Öl tatsächlich da ist.

