„Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen“ Grüner Forschungspolitiker Gehring kündigt Rückzug aus Bundestag an

Die Grünen werden in der kommenden Legislaturperiode auf einen ihrer profiliertesten Forschungspolitiker verzichten müssen. Der Essener Bundestagsabgeordnete Kai Gehring will sich nach fünf Amtszeiten im kommenden Jahr nicht mehr aufstellen lassen. Das teilte er den Mitgliedern seines Kreisverbandes in einem Schreiben mit, das dem Tagesspiegel vorliegt.