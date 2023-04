Ziemlich beste Feinde Was steckt hinter dem schwarz-gelben Clinch?

Wolfgang Kubicki ist guter Stimmung. Der FDP-Vize empfängt Ende März in seinem Büro im Bundestag. Kurz zuvor hat sich seine Partei im Koalitionsausschuss der Ampel sichtbar durchgesetzt. Im Gespräch schlägt Kubicki bemerkenswerte Töne an. Er schwärmt fast vom neuen, guten Verhältnis zur SPD. Und er zieht über die Union her. „Hinterhältig“ sei die und „unzuverlässig“. Er kenne niemanden in der FDP, der sich Schwarz-Gelb zurückwünsche.