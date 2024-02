Tagesspiegel Plus Zitterpartie in Solingen : Die Zukunft dieses CDU-Mannes hängt an der Berlin-Wahl

CDU-Politiker Jürgen Hardt sitzt seit 14 Jahren im Bundestag. Wenn die Berliner CDU bei der Nachwahl schlecht abschneidet, würde der Solinger sein Mandat verlieren.