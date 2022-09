Nach Intendanten-Skandal Lindner fordert Gehaltsdeckel bei den Öffentlich-Rechtlichen

Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert einen Gehaltsdeckel für das Spitzenpersonal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

„Ich bin gegen jede Neid-Debatte, aber kein Intendant sollte mehr verdienen als der Bundeskanzler. Hier ist eine Selbstverpflichtung nötig, um mit dem Geld der Gebührenzahler sparsam umzugehen“, sagte der FDP-Chef laut einem vorab veröffentlichten Bericht der „Bild am Sonntag“.

Darin spricht sich Lindner außerdem für eine Reform bei der Anzahl von Mitarbeitern in der Leitung und in den Führungsetagen aus. „Insgesamt sollten die Chefetagen und Verwaltungen schlanker werden, um stattdessen die Redakteure angemessen zu bezahlen, die die Inhalte machen“, so Lindner. (Reuters)

Zur Startseite