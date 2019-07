Klimaaktivistin Greta Thunberg will aus Prinzip nicht mit dem Flugzeug reisen. Deshalb hat die 16-jährige Schwedin jetzt beschlossen, mit einem Segelboot nach New York zu kommen, wo im September eine wichtige Klimakonferenz stattfinden wird.

Als Skipper wird ihr Boris Herrmann dienen. Der 34-jährige deutsche Hochseesegler bereitet sich derzeit intensiv auf das Vendée Globe Race vor, das ihn als ersten deutschen Teilnehmer im Herbst 2020 einmal nonstop um die Erde führen wird.

Doch für Greta unterbricht Herrmann sein Training, um das weltberühmte Mädchen mit ihrem Vater, einem Kameramann sowie seinem Kompagnon Philippe Casiraghi an Bord zu nehmen. Der Trip von England in die USA dürfte 14 Tage dauern. Der Törn über 3000 Meilen soll im Anschluss an das Fastnet Race stattfinden, an dem Herrmann Mitte August in Portsmouth teilnimmt.

Greta, so heißt es, war noch nie zuvor auf einem Segelboot unterwegs. Doch Boris Herrmann vertraut auf sein psychologisches Geschick, es dem Teenager an Bord "so angenehm und erträglich wie möglich zu machen". (Tsp)