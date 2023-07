Zusammenarbeit mit der AfD? „Das kann zur Selbstzerstörung der CDU als demokratische Volkspartei führen“

Herr Botsch, was bedeutet es, dass Friedrich Merz für die CDU kommunale Kooperationen mit der AfD nicht mehr ausschließt?

Nach den jüngsten Aussagen aus der Führungsspitze der CDU muss man leider annehmen, dass es dort gar keine Brandmauern mehr gibt. Hier werden wohl gerade Koalitionen mit der AfD vorbereitet, die wir – wenn die Union sich nicht auf ihre Grundlagen besinnt – vielleicht schon nächstes Jahr auf Landesebene erleben werden. Schauen wir uns in Europa um, so ist zu befürchten, dass es nicht dabei bleibt. Das kann zur Selbstzerstörung der CDU als demokratische Volkspartei führen.