Zwei Männer schossen um sich Unter Putins zwangseingezogenen Migranten wächst offenbar der Zorn

Am 15. Oktober kam es in einer militärischen Ausbildungsstätte der russischen Armee in Belgorod, nahe der ukrainischen Grenze, zu einer Massenschießerei. Zwei junge Männer töteten neun Menschen und verletzten 15 weitere. Die russischen Behörden stuften den Vorfall als Terroranschlag ein.

Der Fall lässt jedoch aufhorchen, denn es ist unklar, wie die Männer überhaupt dorthin gelangt waren. Bei den beiden mutmaßlichen Schützen handelte es sich um Einwanderer aus Tadschikistan, die zum Arbeiten nach Russland gekommen waren. Dies berichtete die “Washington Post”.

Rechtsaktivisten und Verwandte vermuten, dass die Männer zwangsrekrutiert wurden. „Wie er in Belgorod gelandet ist, wissen wir nicht“, soll ein Bruder des mutmaßlichen Schützen gegenüber einem tadschikischen Radiosender gesagt haben.

„Mein Bruder war kein Terrorist, und er hatte keine solchen Gedanken. Er [war] ein gewöhnlicher Einwanderer, der arbeiten und sich ein Leben aufbauen wollte.“ Er betonte, dass Ehson Aminzoda kein russischer Staatsbürger sei und daher nicht hätte mobilisiert werden dürfen.

Etliche Berichte von gewalttätigen Rekrutierungsversuchen

Valentina Chupik, Leiterin einer gemeinnützigen Organisation, die zentralasiatischen Migranten in Russland hilft, berichtete der „Washington Post”, sie habe mindestens 70 Hilfegesuche von Migranten erhalten. Viele berichteten von Gewalttaten oder rechtswidrigen Methoden.

Ein 35-jähriger Lebensmittellieferant aus Usbekistan, der seit 15 Jahren in Russland lebt, berichtete etwa, dass die Beamten bei seinem Besuch im Migrantenzentrum seinen Pass kontrollierten, ihm Fingerabdrücke abnahmen und ihm ohne weitere Erklärung mitteilten, dass er soeben einen Dienstvertrag unterzeichnet habe.

Einige Migranten sollen sich freiwillig gemeldet haben, weil ihnen Geld oder die Staatsbürgerschaft versprochen worden sei. Anderen wiederum sei jedoch gedroht worden, man würde ihnen die Aufenthaltsgenehmigung entziehen, wenn sie sich weigerten, sich zu melden.

Institute for the Study of War: Schießerei ist Manifestation der Unzufriedenheit

Einem Bericht des “Institute for the Study of War” zufolge führen die Zwangsrekrutierungen von ethnischen Minderheiten zu großer Unzufriedenheit. Man wolle keinen Krieg führen, der „von den Zielen des russischen Imperiums bestimmt und vom russisch-orthodoxen Nationalismus geprägt ist“.

Dem Bericht nach führe diese Entfremdung zu Rückkopplungsschleifen der Unzufriedenheit, die wiederum zu Widerstand und anschließendem hartem Durchgreifen in den Enklaven der Minderheiten führe, heißt es in dem Bericht.

„Die Schießerei in Belgorod ist wahrscheinlich eine Manifestation genau dieser innenpolitischen Auswirkungen“ heißt es in dem Bericht.

