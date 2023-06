Abbiegeunfall in Potsdam Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt – Autofahrer ohne Führerschein

Ein Fahrradfahrer ist am Sonnabend gegen 19.15 Uhr bei einem Umfall in Bornim leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Autofahrer stieß beim Abbiegen mit dem 39-Jährigen zusammen. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Nissan-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Neben einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung erwarte den 55-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, hieß es von der Polizei. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ein weiterer Unfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Freitagabend in der Berliner Straße. Dort stieß ein betrunkener 38-Jähriger auf einem Fahrrad mit einem geparkten Lastwagen zusammen und verletzte sich leicht.

Laut Polizei waren der Mann und sein ein Jahr jüngerer Begleiter nach dem Genuss alkoholischer Getränke „eigentlich nicht mehr fahrtauglich“. Bei dem 37-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von 2,36 Promille festgestellt worden. Beide Männer mussten Blutproben abgeben und erhielten eine Anzeige.