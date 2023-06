Autofahrer unter Alkoholeinfluss Zwei Radfahrer verletzt im Krankenhaus

Am Freitag und Samstag ereigneten sich in Potsdam zwei Verkehrsunfälle, bei denen sowohl alkoholisierte Autofahrer als auch Radler beteiligt waren. Beim ersten Vorfall missachtete ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 66-jährigen Radfahrerin beim Abbiegen von der Rückert- in die Hugstraße. Die Polizei, die den Unfall aufnahm, stellte fest, dass der Pkw-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Radfahrerin mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am nächsten Tag ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall nahe des Neuen Gartens. Ein 55-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen einen Fahrradfahrer neben sich, was zu einer Kollision führte. Der 44-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen an Schulter und Hüfte und musste ins Krankenhaus. Auch in diesem Fall wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.