Beteiligung Behinderten-Beirat konstituiert

Der Beirat für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Potsdam startet seine offizielle Arbeit als beratendes Gremium der Politik und Verwaltung. In der konstituierenden Sitzung am 7. Dezember wurden Rolf Lessing (Familiengruppe Leben mit Down Syndrom) und Tobias Straub (Einzelmitglied) zum Vorstand gewählt. Insgesamt setzt sich der Beirat aus 14 Mitgliedern zusammen, die von der Stadtverordnetenversammlung für fünf Jahre durch Abstimmung ernannt wurden. Auch nicht-stimmberechtigt kann man sich engagieren: Informationen unter teilhabe@rathaus.potsdam.de und potsdam.de/de/beirat-fuer-menschen-mit-behinderung. kkh