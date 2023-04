Betriebe locken mit Rabatten und Yogaräumen Bäckereien ringen weiter um Fachkräfte

Die Arbeit beginnt um sechs Uhr früh, das Ausgangsmaterial sind 15 Tonnen Mehl. Daraus entstehen in der Backstube der Bäckerei Fahland in Babelsberg 12.000 Brötchen, 2000 Brote und zahlreiche andere Backwaren – pro Tag. Die Backwaren werden dann an die weiteren Filialen der lokalen Bäckerei-Kette ausgeliefert, so wie an einige andere Abnehmer von Marktständen und Cafés.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden