Betrunken Unfall verursacht Autofahrer in Potsdam bei Kollision mit Baum verletzt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag in der Zeppelinstraße in Potsdam gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 55-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf Höhe der Kastanienallee von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Baum. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann aus seinem Wagen.

Er kam wieder zu Bewusstsein, wurde vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Ein wegen des Alkoholgeruchs durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, das Auto wurde abgeschleppt. (Tsp)

