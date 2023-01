Brände in Bornstedt Toilette und Container in Flammen

Brände in einer Toilettenkabine und einem Altkleidercontainer haben in der Nacht auf Sonntag in der Opolestraße in Bornstedt Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte gegen Mitternacht alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Einsatzkräfte der Polizei suchten im Umfeld nach flüchtigen Personen. Sie griffen schließlich vier Jugendliche auf, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

