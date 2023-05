100 Brandenburger Häuser machen mit Kulturministerin lädt zum Internationalen Museumstag ein

Am Internationalen Museumstag beteiligen sich in Brandenburg rund 100 Ausstellungshäuser an knapp 70 Orten. Dort würden am Sonntag „ungewöhnliche Einblicke, großartige Veranstaltungen und zahlreiche Mitmach-Aktionen“ angeboten, teilte das Kulturministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Der Museumstag soll am Sonntagvormittag am Stadt- und Technikmuseum Ludwigsfelde mit einer Radtour offiziell eröffnet werden.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) rief dazu auf, die Angebote zum Museumstag auch zu nutzen. „Mein Wochenendtipp: unbedingt hingehen“, betonte sie. Am Programm beteiligen sich den Angaben zufolge unter anderem das Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt, das Mitteldeutsche Marionettentheatermuseum in Bad Liebenwerda und das Naturkundemuseum Potsdam.

Der Internationale Museumstag wurde 1977 vom Internationalen Museumsrat ICOM ins Leben gerufen, um auf die Museen und ihre Vielfalt aufmerksam zu machen. In Brandenburg stehen den Angaben zufolge am Sonntag rund 250 Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Konzerte, Lesungen und Kinderangebote zum diesjährigen Museumstag auf dem Programm. (epd)