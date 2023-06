15-Jährige starb vermutlich an Drogen Brandenburgs Innenminister tief betroffen – Landrat spricht von „Weckruf“

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Nachricht vom Tod eines 15-jährigen Mädchens aus Rathenow als „sehr bedrückend“ bezeichnet. Es wird seitens der Ermittlungsbehörden vermutet, dass der Tod des Mädchens im Zusammenhang mit dem Konsum chemischer Drogen steht.

„Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren, zu den Details können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht äußern“, führte Stübgen am Mittwoch aus. Dieser Fall zeige aber „auf dramatische Weise“, warum der Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität so wichtig sei. Frühestens am Freitag rechnet die Staatsanwaltschaft in Potsdam mit dem vorläufigen Obduktionsergebnis.

Die 15-Jährige war am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens hatte es laut Staatsanwaltschaft bereits eine Hausdurchsuchung gegeben. Laut Medienberichten soll es sich dabei um die Wohnung eines Drogendealers in Rathenow handeln. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das nicht. Weitere Informationen wollte die Sprecherin mit Blick auf das Alter der Toten nicht machen.

Landrat: Vorfall muss „Weckruf“ sein

Die Drogen seien da in der Stadt, das sei seit vielen Jahren bekannt, sagte der Rathenower Bürgermeister Jörg Zietemann dem rbb. „Wir stellen uns dem Thema.“ Zugleich forderte der parteilose Politiker, dass mehr Dealer festgenommen werden.

„Dieser Verlust zeigt auf unglaublich schmerzhafte Weise, welche weitreichenden Auswirkungen Drogenkonsum haben kann, insbesondere auf junge Menschen, die noch dabei sind, ihren Weg im Leben zu finden“, sagte der Landrat des Havellandes, Roger Lewandowski (CDU).

„Der Vorfall muss ein Weckruf sein, das Bewusstsein für die Gefahren von Drogenmissbrauch zu schärfen, die Präventionsarbeit weiter zu stärken und endlich auch wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die dem Drogenhandel gerade auch vor unseren Schulen Einhalt gebieten“, führte Lewandowski aus.

Zusammenhang mit Fall in Mecklenburg-Vorpommern?

Die Ermittler haben nach eigenen Angaben auch einen möglichen Zusammenhang mit einem Todesfall einer 13-Jährigen aus Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) im Blick. Das Mädchen war laut Polizei am Montag im Klinikum in Neubrandenburg gestorben. Sie hatte den Angaben zufolge die blaue Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ („Blauer Bestrafer“) eingenommen.

Der Zustand einer 14-Jährigen, die in einem Krankenhaus in Neubrandenburg behandelt wird und die ebenfalls die besonders starke Ecstasy-Variante genommen haben soll, stabilisiert sich. Am Dienstag hatte das Amtsgericht Neubrandenburg Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen. Der Deutsche soll laut einem Gerichtssprecher in zwei Fällen Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben. In Berlin wurde im Rahmen der neuen kostenlosen Drogenanalyse vor der Variante „Blue Punisher“ gewarnt. (dpa)