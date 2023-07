25 Kilometer auf einer alten Bahntrasse Neuer Super-Radweg im Südosten Brandenburgs endet im Nichts

Es ist eine Radfahrt in die Vergangenheit. Nirgendwo lässt sich so eindrucksvoll erleben, welch gigantische Flächen in der DDR vom Militär genutzt wurden. Im Südosten Brandenburgs wurde gerade ein neuer Radweg eröffnet, fast 25 Kilometer entlang der stillgelegten Eisenbahnstrecke Cottbus – Frankfurt (Oder). Und fast 25 Kilometer lang ist – nichts. Die „größte Wüste Deutschlands“ wird durchquert, werben die beteiligten Landkreise, eine Verbindung zwischen Lausitz und Schlaubetal.