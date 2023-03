4000 Stücke aus Porzellan- und Glassammlung : Nach Sturz von Baukran auf Kunstdepot in Potsdam wird Sammlung gerettet

Nach dem Kranunfall am Zentralen Kunstdepot in Potsdam werden weiter Stücke aus dem beschädigten Gebäude gerettet. Nach wie vor ist kein Schaden am Kunstgut festzustellen.