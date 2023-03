41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen Cannabisplantage mit mehr als 700 Pflanzen in Brandenburg ausgehoben

Eine Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen hat die Polizei in Brandenburg ausgehoben. Wie die Beamten am Dienstag in Cottbus mitteilten, wurde am Montag im Zuge eines Ermittlungsverfahrens ein Grundstück in Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster durchsucht. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf mehr als 700 Cannabispflanzen und über drei Kilogramm Pflanzenteile.

Ein 41-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem wurden technische Aufzuchtanlagen abgebaut und beschlagnahmt. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AFP)

