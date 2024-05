Abriss-Debatte am Bogensee Brandenburgs Landesdenkmalpfleger will Goebbels-Villa erhalten

Erst war es das Liebesnest von Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels. Dann zog nach dem Zweiten Weltkrieg eine Jugendleiterschule der FDJ auf das Gelände am Bogensee bei Wandlitz. Und heute stehen die Gebäude leer, gehören dem Land Berlin und sind akut vom Abriss bedroht. Von einer „Renaturierung“ des Geländes ist die Rede, zuletzt bot Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sogar an, das Gelände zu verschenken.

Man kann die Geschichte zweier Diktaturen nicht renaturieren. Thomas Drachenberg, Brandenburgs Landesdenkmalpfleger

Brandenburgs Landesdenkmalpfleger Thomas Drachenberg ist deswegen alarmiert. „Man kann die Geschichte zweier Diktaturen nicht renaturieren“, sagte er am Freitag in der Potsdamer Landespressekonferenz. Ein Abriss und eine Renaturierung des Areals wären eine Schreckgeschichte für die Denkmalpflege. „Wir sollten es uns schon leisten, sehr lange und sehr gründlich darüber nachzudenken, ob wir diese Baugeschichte für unsere Gesellschaft nutzen können.“

In Brandenburg habe man die Erfahrung gemacht, dass sich Denkmale erhalten lassen, wenn sich alle Beteiligten auf Augenhöhe zusammensetzen.

Ein positives Beispiel ist aus Sicht von Drachenberg etwa das schon bei Theodor Fontane erwähnte Gutshaus Gentzrode in der Nähe von Neuruppin. Während das verfallene Gebäude im Wald in den letzten Jahren als unmittelbar bedroht galt, gelang es der Denkmalpflege nun, zusammen mit dem Landkreis, der Stadt Neuruppin und dem in Istanbul lebenden Eigentümer, ein Konzept zur Sicherung des Gebäudes zu entwickeln. „Man muss sagen, dass sich der gegenwärtige Eigentümer sehr vorbildlich dafür einsetzt und alle unsere Vorschläge umgesetzt hat“, sagt Drachenberg.

Weniger vorbildlich steht es um Denkmale in der Uckermark und in der Prignitz. Der Landesdenkmalpfleger kritisierte, dass ein Mausoleum auf dem Friedhof von Damme in der uckermärkischen Gemeinde Grünow einfach nur eingezäunt werden soll, während das Gebäude selbst dem Verfall überlassen wird. „Das wäre ein lohnendes Projekt für die Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz“, sagte Drachenberg. „An einem überschaubaren Objekt könnten Jugendliche alte Handwerkstechniken üben und ein Geschichtszeugnis bewahren helfen.“

In der Prignitz dagegen sind es die alten Bahnhöfe entlang der Bahnlinie zwischen Berlin und Hamburg, die der Denkmalpflege Sorge machen: Die Gebäude werden von der Bahn nicht mehr benötigt und rotten vor sich hin. So ist das Empfangsgebäude in Neustadt (Dosse), das von der Bahn an einen privaten Investor verkauft worden war, mittlerweile im Jahrbuch der Denkmalpfleger als „drohender Verlust“ verzeichnet.

Neu erstellt hat die Denkmalpflege dagegen eine Handreichung für Eigentümer, die auf dem Dach ihres denkmalgeschützten Gebäudes eine Solaranlage errichten wollen. Geplant sind nach Angaben des Abteilungsleiters für die bauliche Denkmalpflege, Haiko Türk, nun auch Solarkataloge. Dabei sollen alle Dächer etwa einer historischen Innenstadt erfasst werden – und schon bevor ein Eigentümer einen Antrag auf die Errichtung einer Solaranlage stellt, soll klar sein, ob das auf der betreffenden Dachfläche denkmalverträglich möglich ist. „Eventuelle Genehmigungsverfahren werden dadurch dann erheblich verkürzt.“