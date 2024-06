Europawahl-Simulation in Brandenburg 38 Prozent der Jugendlichen würden für AfD stimmen

Die extrem rechte AfD hat in Brandenburg die simulierten U18-Europawahlen haushoch gewonnen – entgegen dem Bundestrend. Das geht aus den offiziell veröffentlichten Ergebnissen hervor. Bei diesen Probeabstimmungen unter Jugendlichen kam die AfD demnach auf 38,27 Prozent, es folgen die Sozialdemokraten mit 18 Prozent auf Platz 2, dann die CDU mit 13 Prozent und die Linke mit fünf Prozent. Die AfD ist vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft.

Im Gegensatz dazu hat bundesweit die SPD die U18-Europawahl gewonnen, mit 19,7 Prozent vor der CDU mit 19,4 Prozent. Bundesweit kommt die AfD nur auf knapp 13 Prozent. In Ostdeutschland wurde die AfD überall bei der U18-EU-Wahl stärkste Partei, in Thüringen sogar mit 47 Prozent.

Allerdings war die Wahlbeteiligung besonders im Osten teilweise sehr gering, was die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt. In Brandenburg hatten sich immerhin 1383 Kinder und Jugendliche beteiligt, in Mecklenburg-Vorpommern allerdings nur 151 Jugendliche, in Thüringen 454, was eine Erklärung für die extremeren AfD-Ausschläge in diesen beiden Ost-Bundesländern ist.

BSW kommt bei den jungen Leuten kaum vor

Das neue BSW-Bündnis von Sahra Wagenknecht spielt in Brandenburg bei jungen Leuten keine Rolle, im Gegensatz zu Landesumfragen, die BSW zuletzt bei 13 Prozent sahen. Dafür kommend die Tierschutzpartei bei der U18-Wahl auf 4 Prozent, die Grünen auf 3,7 Prozent und die Partei auf drei Prozent.

Überraschend ist der Ausgang auch in Brandenburg nicht. Schon letzte Jugendstudien, aber auch rechtsextreme Vorfälle an Schulen wie etwa in Burg/Spreewald hatten einen Rechtsruck unter jungen Leuten belegt. Und in Brandenburg liegt die AfD seit vorigen Sommer in allen Umfragen vorn. Nach den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni wird am 22. September ein neuer Landtag gewählt.

AfD-Fraktionschef und Landtagswahl-Spitzenkandidat Christoph Berndt kommentierte das Ergebnis der U18-Wahlen triumphierend. Die AfD sei „unter Brandenburger Kindern und Jugendlichen mit beachtlichem Abstand die beliebteste Partei“, erklärte Berndt. „Die Jungen haben verstanden.“