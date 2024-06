AfD-Sieg am Verfassungsgericht Auch in der Krise heiligt der Zweck nicht die Mittel

Brandenburg, ach Brandenburg! Erst vor wenigen Tagen triumphierte die AfD bei der Europa- und Kommunalwahl an den Wahlurnen – und jetzt am Verfassungsgericht. Das höchste Landesgericht hat der Kenia-Koalition für das ursprüngliche „Brandenburg-Paket“ nachträglich die rote Karte gezeigt. Der aus Krediten finanzierte milliardenschwere Rettungsschirm, so wie er 2022 aufgelegt worden war, war verfassungswidrig. Aber was folgt daraus, knapp drei Monate vor der Landtagswahl?