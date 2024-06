AfD siegt am Verfassungsgericht Brandenburg-Paket war teilweise verfassungswidrig

Brandenburgs Verfassungsgericht hat den ursprünglichen Doppelhaushalt 2023/2024 mit dem „Brandenburg-Paket“ der Kenia-Koalition teilweise für verfassungswidrig erklärt. Dieses Urteil, mit dem das höchste Landesgericht einer Klage der extrem rechten AfD-Landtagsfraktion stattgab, hat Gerichtspräsident Markus Möller am Freitag in Potsdam verkündet.

Die AfD-Klage hatte sich vor allem gegen die Erklärung der Notlage und das milliardenschwere „Brandenburg-Paket“ im ursprünglichen Doppelhaushalt für 2023/2024 gerichtet, das die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen Ende 2022 zur weiteren Abminderung der Folgen von Ukraine-Krieg und Preiskrise im Land aufgelegt hatte.

Daraus flossen Hilfsgelder für Familien, Kommunen, Sportvereine, Krankenhäuser und Unternehmen. Die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen hatte wegen der verfassungsrechtlich umstrittene Passagen den Haushalt bereits korrigiert.

Koalitionäre informieren über Konsequenzen

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) und die Spitzen der Koalitionsfraktionen sowie der kommunalen Spitzenverbände wollen am frühen Nachmittag über den Umgang mit dem Richterspruch und Auswirkungen auf einer Pressekonferenz im Landtag informieren. Dort überschattete der AfD-Sieg vor dem höchsten Gericht wenige Monate vor der Landtagswahl die voraussichtlich letzte Sitzung des Parlamentes in dieser Wahlperiode.

Nach bisherigen Stand hat das Urteil wohl keine direkten Folgen für Bevölkerung, Kommunen und Unternehmen. Eine rückwirkende Geltung hatte Präsident Möller in der letzten Verhandlung ausgeschlossen. Da hatte das Gericht bereits Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Teilen des „Brandenburg-Paketes“ geäußert.

Nachbesserungen bereits erfolgt

Regierung und Landtag trifft das Urteil nicht überraschend. Die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen hatte mit Blick auf die AfD-Klage nach einem ähnlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt und öffentlichen Bedenken des Landesrechnungshofes im vorigen Jahr den Doppelhaushalt 2023/2024 und das darin verankerte und aus Milliardenkrediten finanzierte „Brandenburg-Paket“ vorbeugend nachgebessert.

So war die förmliche Erklärung der Notlage durch das Parlament, die wegen der Schuldenbremse in der Verfassung zur Aufnahme von Schulden zwingend ist, für das Jahr 2024 wiederholt worden. Ursprünglich war die Notlage in einem Atemzug für zwei Jahre erklärt worden, was nach dem aktuellen Urteil gegen die Verfassung verstieß.

Zum anderen hatte die Koalition den Umfang von zwei Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro reduziert, eine vorher dort geplante flexible Pauschale gestrichen. Das Deutschland-Ticket und die weitere Entlastung der Familien von Kita-Beiträgen, die zunächst ebenfalls Bestandteil des „Brandenburg-Paketes“ waren, werden seitdem regulär aus normalen Posten des Landeshaushaltes finanziert.

Als der Landtag 2022 das „Brandenburg-Paket“ über zwei Milliarden Euro beschloss, hatte die extrem echte AfD selbst einen solchen kreditfinanzierten Rettungsschirm beantragt, über drei Milliarden Euro. Erst später war die rechte Oppositionsfraktion mit der Verfassungsklage umgeschwenkt.