Altes Herrenhaus geht in Flammen auf Feuer in Brandenburg richtet Millionen-Schaden an

Ein Feuer im Veranstaltungshaus Tornow am See in Oberbarnim (Landkreis Märkisch-Oderland) hat laut einer ersten Einschätzung der Polizei bis zu einer Million Euro Schaden angerichtet. Die Kriminalpolizei nahm nach dem Feuer am Dienstag die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer am Großen Tornowsee im Ortsteil Pritzhagen auf, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten am Mittag noch an. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Sobald es möglich ist, solle der Brandort untersucht werden, sagte ein Polizeisprecher. Der Veranstaltungsort ist nach Betreiberangaben im Internet ein 1912 erbautes Herrenhaus. (dpa)