Angst vor einer Autobahn Wie die A12 in Brandenburg zur Todeszone wurde

Wenn sich auf Facebook Nachrichten über einen neuen Unfall auf der Autobahn 12 zwischen dem deutsch-polnischen Grenzübergang bei Frankfurt/Oder und dem Dreieck Spreeau verbreiten, lassen die Kommentare in der Regel nicht lange auf sich warten. Die Antworten der Nutzer sind vorhersehbar. „Schon wieder“, heißt es da, andere schreiben sogar, sie hätten mittlerweile „Angst“, die Autobahn zu benutzen. Angst vor einer Autobahn?

Innerhalb eines Monats sterben auf der wichtigen Ost-West-Tangente infolge von unterschiedlichen Unfällen zwei Menschen, über 60 werden verletzt. Die Unglücke geschehen alle an ähnlicher Stelle zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-West und Friedersdorf in Fahrtrichtung Berlin.

Anfang Mai übersieht der Fahrer eines Tanklasters das vor ihm liegende Ende eines Staus. Beim Versuch auszuweichen, kollidiert das Fahrzeug mit einem weiteren Lkw und einem polnischen Reisebus. Alle Insassen des Busses werden verletzt, teilweise schwer. Über 200 Rettungskräfte sind stundenlang auf der A12 im Einsatz, um Menschen zu bergen und zu versorgen. Der Tankwagen war unbeladen. Großes Glück. Der Unfall hätte sonst in einer Brand-Katastrophe enden können, sagen Experten.

Weniger als eine Woche später stirbt ein 35-jähriger Mann auf der Autobahn an den Folgen eines schweren Unfalls. Erneut kommt es zwischen Storkow und Friedersdof zur Tragödie. Erneut übersieht ein Lkw-Fahrer das vor ihm liegende Stauende und schiebt mehrere Fahrzeuge zusammen. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

Ende Mai. Wieder kracht es auf der A12, diesmal hinter der Abfahrt Fürstenwalde. Ein Sattelzug soll nach Angaben der Polizei „verkehrsbedingt“ gehalten haben, ein dahinter fahrender Kleintransporter bremste ebenfalls ab. Von dem Abstoppen bekam ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer offenbar nichts mit. Ungebremst fährt er auf den Kleintransporter auf und schiebt ihn auf den vorausfahrenden Lastkraftwagen. Noch vor Ort erliegt der Fahrer des eingeklemmten Autos seinen Verletzungen.

32 Prozent der Fahrzeuge, die die A12 täglich befahren, sind Lkw.

Die A12 ist keine gewöhnliche Straße. Die Autobahngesellschaft des Bundes als Betreiber zählt die Autobahn 12 zu den wichtigsten Straßenverbindungen zwischen West-, Mittel- und Osteuropa. Nach letzten Zählungen befahren rund 42.000 Fahrzeuge täglich die vier Spuren im Osten Brandenburgs. Rund 32 Prozent davon sind Lkw. Ein hoher Wert. Nur wenige andere Autobahnen in der Bundesrepublik weisen eine so hohe Belastung durch Schwerlastverkehr auf.

Ein wöchentlicher wiederkehrender Rhythmus

Seit neun Jahren trägt die Verbindung zwischen den europäischen Metropolen Berlin und Warschau sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite den Beinamen „Autobahn der Freiheit“, der an den Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs erinnern soll. Ein wöchentlich wiederkehrender Rhythmus hat die Freiheits-Trasse fest im Griff. Sobald das Wochenend-Fahrverbot für Lastkraftwagen am Sonntagabend in Deutschland endet, setzt sich aus dem Baltikum und Polen eine nicht abnehmen wollende Kolonne in Bewegung, die vor allem montags und dienstags die rechte Spur der A12 in Richtung Berlin verstopft. Am Ende der Woche wiederholt sich das Schauspiel, nur in die entgegengesetzte Richtung gen Osten.

Die Autobahnpolizisten Uwe Falk und Adrian Schmalisch (rechts) im Einsatz © Julius Geiler/TSP

Dieser spezielle Rhythmus der A12 bestimmt seit vielen Jahren die Arbeit von Uwe Falk und Adrian Schmalisch. Die beiden Beamten verbringen für die Autobahnpolizei einen Großteil ihrer Schichten auf der Fernstraße. Absichern von Gefahren- und Unfallstellen, Kontrollieren von Rasern und Dränglern und Überwachung von Lenk- und Ruhezeiten der Lkw-Fahrer prägen den Berufsalltag der beiden Brandenburger.

An einem Dienstag gegen 13 Uhr in Fürstenwalde. Falk, Schmalisch und weitere Kollegen haben sich zur täglichen Einweisung zusammengefunden. Auch bei der Brandenburger Autobahnpolizei hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Über einen Bildschirm ist das Revier in Bernau zugeschaltet, das ebenfalls zum Bereich der Polizeidirektion Ost gehört. Es werden Polizeimeldungen vom Vortag vorgelesen. „Gestern hat es kurz vor Spreeau wieder geklappert“, sagt ein Beamter. „Und ‘nen Pkw hat och noch jebrannt.“

Angespannte Lage bestimmt Alltag der Polizei

Seit den schweren Unfällen im Mai ist die angespannte Lage auf der A12 allgegenwärtig bei den Fürstenwalder Autobahnpolizisten. Besonders im Fokus: eine umfangreiche Baustelle am Dreieck Spreeau auf dem Berliner Ring. Hier wird seit Februar die Fahrbahndecke des Asphalts erneuert. Durch die bis Juli geplanten Baumaßnahmen ist die Fahrbahn aus Osten kommend auf eine Spur verengt. Das sorgt fast täglich für lange Rückstaus bis zur Abfahrt Storkow. Exakt diese Rückstauungen wurden von den Rettungskräften und der Autobahngesellschaft als Hauptgrund für die Kollisionen ausgemacht.

Die Situation war zwischenzeitlich so belastend, dass sich Freiwillige Feuerwehren und Kommunen entlang der A12 alarmierend an die Öffentlichkeit wandten. Die Rettungskräfte kämen an ihre Grenzen, erklärte der Kreisbrandmeister des Landkreises Oder-Spree, Frank Kersten, im „rbb“ und forderte gleichzeitig, die Unfallursachen intensiver in den Blick zu nehmen. In der Folge kam es zum Krisentreffen zwischen Vertretern des Landkreises, der Autobahn GmbH und der Feuerwehr.

Die Polizei auf der A12. Die Lage dort ist belastend. © Till-Justus Hille/Polizeidirektion Ost

Seitdem steht vor allem der Lkw-Verkehr im Brennpunkt. Direkt hinter Fürstenwalde beginnt eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h für Lastkraftwagen. Auf den kompletten 58 Kilometern der A12 gilt darüber hinaus schon länger ein generelles Überholverbot für Sattelzüge. Auf dem Standstreifen der Autobahn wurden mehrere mobile LED-Schilder installiert – vor allem um Lkw-Fahrer mit Tempomat auf den drohenden Rückstau vor der Baustelle aufmerksam zu machen.

Dazu kommen Falk, Schmalisch und ihre Kollegen, die Tag und Nacht ihre Bahnen über die A12 ziehen, um weitere schwere Unfälle zu verhindern. Bevor es für die Polizisten an einem warmen Nachmittag im Mai auf den Asphalt geht, wird zunächst auf dem Hof des Reviers in Fürstenwalde routinemäßig die sogenannte „Winnie Pooh“-Anlage kontrolliert. Die LED-Anzeige befindet sich auf dem Dach des Polizeiautos und kann bei Gefahrenstellen ausgefahren werden. Was hat das mit „Winnie Pooh“ zu tun? „Gute Frage, heißt eben so“, sagt Falk. Der 63-Jährige war schon zu DDR-Zeiten Polizist und hat noch ein letztes, knappes Dienstjahr vor sich.

Sein 35 Jahre jüngerer Kollege Adrian Schmalisch wohnt wie sein Kollege Falk in Wendisch Rietz und nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Über die Anschlussstelle Fürstenwalde-West geht es auf die A12. Auf der rechten Spur in Richtung Berlin reiht sich Lkw an Lkw. Fast alle haben osteuropäische Kennzeichen, die meisten kommen aus Polen. Neben den Fürstenwalder Autobahnpolizisten sind seit den zahlreichen Unfällen vermehrt auch zivile Videowagen der Polizei auf der Autobahn unterwegs. Sie sind mit hochmoderner Technik ausgestattet, fallen wenig auf und können die Geschwindigkeit von vorausfahrenden Fahrzeugen messen und aufzeichnen.

Immer wieder missachten Lkw das Überholverbot

Falk und Schmalisch konzentrieren sich bei dieser Schicht vor allem auf die Kontrolle des Lkw-Überholverbots. Und tatsächlich: sobald sich die 40-Tonner auf der rechten Spur stauen, scheren die ersten Lkw-Fahrer verbotenerweise nach links aus, um zu überholen. „Kurz bevor sie die Baustelle am Dreieck Spreeau eingerichtet haben, war uns klar, dass uns das beschäftigen wird“, berichtet Falk. Während er das sagt, zieht schon wieder ein Lkw direkt vor dem Polizeifahrzeug auf die linke Spur. „Bleib mal schön rechts, meen Jung“, kommentiert der Polizist, um den polnischen Fahrer kurz darauf herauszuwinken. Natürlich mithilfe der „Winnie Pooh“-Anlage.

Der Fahrer des Sattelzugs zeigt sich einsichtig. Bezahlt wird der Verstoß direkt mit der Kreditkarte auf dem Standstreifen. Schon nach fünf Minuten geht es für den Polen weiter in Richtung Westen. Mit 70 Euro weniger im Portemonnaie.

Ein Polizist winkt einen Lkw-Fahrer heraus. © Till-Justus Hille/Polizeidirektion Ost

Den nächsten Fernfahrer trifft es noch härter. Während die Polizisten seinen Sattelzug überholen, tippt der 27-jährige Schmalisch das Kennzeichen in eine spezielle Software ein. Sofort spuckt das Programm einen unbezahlten Geschwindigkeitsverstoß samt hochaktuellem Blitzerfoto aus. Nicht mal eine Woche zuvor raste der Mann offenbar in eine Radarfalle. Und diese ist ein Insider bei den Beamten. „Kilometer 40 bei Magdeburg auf der A2, ein Klassiker, da fahren sie alle rein, weil da kurzerhand von 80 km/h auf 60 begrenzt wird“, erklärt Falk.

Der Fahrer wird angehalten. Auch er bezahlt den dreistelligen Betrag mit seiner Kreditkarte. Alternativ hätte seine Spedition erst in einigen Wochen Post von der Bußgeldstelle bekommen. „So ist es einfach günstiger, sowohl für Deutschland als auch für den Fahrer“, begründen die Polizisten die Maßnahme.

Insgesamt wird die Polizei an diesem Mai-Dienstag 20 Überholverstöße von Lkw feststellen, sieben Fahrzeuge werden wegen fehlenden Abstands angehalten. Fünfmal trifft es Fernfahrer, die keinen Gurt angelegt haben oder während der Fahrt am Handy spielen. Der ganz normale Wahnsinn auf der A12. Immerhin: einen Unfall gibt es an diesem Tag nicht.

Immer nur Autobahn, ist das nicht irgendwann langweilig? „Nein“, sagt Falk. Aber: „Immer nur auf der 12 zu fahren, dit seh ick nich ein. Dit wird so aufjeteilt, dass jeder mal in den Genuss kommt“. Währenddessen setzt der nächste Lkw zum Überholen an. Falks Kollege Schmalisch klappt den Laptop auf seinem Schoß auf und tippt das polnische Kennzeichen auf der Tastatur ein. Der Rhythmus der A12. Er wird nicht enden.