Annalena Baerbock in Bernau Zwischen kritischen Schülerfragen und Gegenprotest mit Mistgabel

Sind wir wehrfähig? Provoziert Schweden mit dem Nato-Eintritt Russland? Und könnten die Grünen in Brandenburg mit der AfD koalieren? Die Fragen, die die mehr als 150 Schülerinnen und Schüler am Oberstufenzentrum I Barnim in Bernau vorbereitet hatten, forderten Bekenntnisse von Annalena Baerbock (Grüne) als Bundesaußenministerin und Bundestagsabgeordnete. Nicht ohne Grund nannte die Politikerin die einstündige Gesprächsrunde „unter drei“, also vertraulich. Sie wollte frei mit den jungen Menschen, die in Bernau das Gymnasium, die Fachoberschule, die Berufsschule oder die Berufsvorbereitung besuchen, reden können.

Monatlich tourt die Ministerin, die noch vor einer Woche zwischen Sarajevo und Paris pendelte und den britischen Außenminister David Cameron in Berlin empfing, für einen Tag durch Brandenburg. In Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming liegt ihr Wahlkreis. Am Montag machte sie erst in einer Schule in Kremmen Halt, um über Bildung zu gesunder Ernährung zu sprechen, anschließend im OSZ.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (M, Bündnis 90/Die Grünen) besuchte die Kremmener Goetheschule und unterhielt sich neben den Hochbeeten mit Christoph Schmitz (l), Gründer und Vorstand der GemüseAckerdemie, und Schülerin Alandra (r). © dpa/Soeren Stache

Gegenprotest auf dem Schulgelände

Begrüßt wurde Baerbock an der Abfahrt zum Schulgelände von einem Dutzend Demonstranten. „Wir wollen keinen Krieg. Baerbock muss weg“, stand auf ihrem Transparent. Die Gruppe war am Morgen gegen 9 Uhr, als noch keine Sicherheitskräfte vor Ort waren, auf das Schulgelände gezogen. „Ich habe mir Sorgen gemacht, als ich die Mistforke gesehen haben, an dem die Ampel hing“, sagte Schulleiterin Simone Schumacher.

Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nicht miteinander reden. Simone Schumacher, Schulleiterin vom OSZ I Barnim

Sie sei auf die gut ein Dutzend Protestierenden zugegangen - auch als Signal an die Schülerinnen und Schüler, dass es wichtig ist, im Dialog zu bleiben. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nicht miteinander reden“, so Schumacher.

Schulleiterin Simone Schumacher (r.) begrüßte Annalena Baerbock. Auch Landrat Daniel Kurth (SPD) war dabei. © Katharina Golze / PNN

Abgesehen von der symbolischen Mistgabel sei es eine freundliche Situation gewesen. „Auf der einen Seite war da die Mistforke, auf der anderen steht ein Mensch, dessen Mutter von 700 Euro im Monat lebt“, so die Schulleiterin. Ihrer Bitte, an der Straße zu protestieren, kamen die Personen nach. „Es ist auch gut, dass man sie sieht. Wir dürfen sie nicht übersehen“, so Schumacher. Laut Polizeidirektion Ost blieb die Versammlung friedlich.

Baerbock ist Protest bei Brandenburg-Tag gewöhnt

Für Annalena Baerbock gehören Protest und Kritiker mittlerweile an ihren Brandenburg-Tagen dazu. Bei dem vorherigen am 29. Februar in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) erwarteten sie laut RBB knapp 100 protestierende Landwirte und Unternehmer, die unangemeldet, aber friedlich an der OSZ-Auffahrt gegen die Auslandspolitik des Bundes und für ein Ende des Ukraine-Kriegs demonstrierten. Im Juli war Baerbock bei einem Schulbesuch in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) auf Demonstranten getroffen, die zwei Eier auf das Schulgebäude warfen.

Die Kritik wird von denen, die mit Macht eine Straße blockieren, verhindert. Die jungen Menschen wollen den Dialog. Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin

„Ich erlebe das immer wieder“, sagte Baerbock in Bernau zu den jungen Erwachsenen. „Eine Handvoll von Erwachsenen blockiert, dass jemand zur Schule kommen kann und drinnen sitzen Sie und stellen sehr kritische Fragen. Die Kritik wird von denen, die mit Macht eine Straße blockieren, verhindert. Die jungen Menschen wollen den Dialog.“ Das bestätigte sich in Bernau.

Annalena Baerbock stellte sich Schüler-Fragen. © Katharina Golze / PNN

Die Schülerinnen und Schüler hakten nach: zum Koalitions-Krach, zu gestiegenen Lebensmittelpreisen, zu von Windrädern verletzten Vögeln, Baerbocks vielen, beruflichen Flugreisen und ob sie gendere. Ja, sie versuche es, um Frauen und Kinder direkt anzusprechen.

Ukraine-Krieg, AfD, Gendern

Nicht nur die Protestierenden draußen, auch die jungen Menschen im Audimax fragten nach dem Ukraine-Krieg und Deutschlands Waffenlieferungen. Baerbocks Antwort: „Wenn wir jetzt nicht gemeinsam weiter die Ukraine unterstützen, gefährden wir den Frieden in ganz Europa. Unser bester Schutz ist, dass die Ukraine die russischen Truppen zurückdrängt.“

Freudig begrüßt auf dem Schulcampus in Bernau. © Katharina Golze / PNN

Einer Koalition mit der AfD in Brandenburg erteilte Annalena Baerbock eine klare Absage, denn Teile dieser Partei stünden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Mit Blick auf das Treffen im Landhaus Adlon bei Potsdam ergänzte sie: „Madagaskar-Pläne gab es schon zu Nazi-Zeiten. Ausweisung ist klar gegen unsere Verfassung. Man muss total aufpassen, dass eine Demokratie nicht von innen ausgehöhlt wird.“

Gewissermaßen sind ihre Besuche an Schulen ein Mittel dagegen: Demokratie nahbar machen und Politik verständlich erklären. Schulen zu besuchen, sei ihr wichtig, sagte eine Mitarbeiterin. Vermutlich war das der vorerst letzte vor den anstehenden Wahlen. Schulleiterin Simone Schumacher nannte es ein Gespräch auf Augenhöhe. Sie sagte: „Das ist ein wichtiger Moment für die jungen Menschen gewesen.“