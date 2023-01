Auf der Autobahn Wolf bei Cottbus überfahren

In Brandenburg ist erneut ein Wolf überfahren worden. Der Unfall habe sich am Dienstagabend auf der Autobahn BAB 15 bei Cottbus ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch in Cottbus mit. Um den Kadaver des geschützten Raubtiers habe sich der Wolfsbeauftragte des Bundeslandes gekümmert. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, am Fahrzeug sei ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden.

In Brandenburg waren zuvor seit 2010 insgesamt 267 tote Wölfe aufgefunden worden. 201 dieser Fälle waren nach Angaben der Landesregierung Tötungen im Straßenverkehr und 26 Fälle illegale Tötungen. In 28 Fällen wurde demnach eine natürliche, in neun Fällen eine unklare Todesursache vermerkt. Bei drei Totfunden waren die Untersuchungen den Angaben zufolge noch nicht abgeschlossen.

Im Wolfsjahr 2021/22 wurden in Brandenburg nach Angaben des Landesumweltamtes 47 Rudel, 14 Paare und 160 Welpen in 61 bestätigten Territorien erfasst. Genaue Zahlen und Schätzungen der Populationsgröße von Wölfen ließen sich nur schwer erheben, weil die Zahl der Tiere innerhalb eines Familienrudels über das Jahr schwanke, hieß es. Ein Wolfsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres. (epd)

