Auf der Flucht vor der Polizei Autofahrer prallt in Brandenburg gegen Baum – zwei Tote

Auf der Flucht vor der Polizei in ihrem Auto sind zwei Männer in Brandenburg tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten Beamte am frühen Sonntagmorgen in Wittstock an der Dosse ((Ostprignitz-Ruppin) einen Pkw kontrollieren. Das Auto fuhr aber mit hoher Geschwindigkeit davon. Nur wenig später sei der Pkw nach einem Unfall auf der Straße zwischen Wittstock und Biesen gefunden worden.

Rettungskräfte und Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe, der Notarzt habe aber nur noch den Tod des 42-jährigen Fahrers und seines 32-jährigen Beifahrers feststellen können, teilte die Polizei weiter mit. Einer von beiden sei bei dem Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert worden, der andere Tote sei aus dem Wrack herausgeschnitten worden. Der Unfallhergang werde nun untersucht.

Der Baum wurde so stark beschädigt, dass er gefällt wurde. Die Straße blieb während des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. (AFP/dpa)

