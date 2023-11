Auf Leben und Tod Wie eine Ex-Bundeswehroffizierin aus Brandenburg die schwerste Entscheidung ihres Lebens traf

Sie ist eine Kriegerin. Darauf gedrillt, in Extremsituationen die Nerven zu behalten. Es gibt ein Bild von Marion Glück, Tomb-Raider-Fotoshooting auf dem Turm der Marineschule in Mürwik, Schleswig-Holstein. Sie als Lara Croft: khakifarbene Hose, schwarzes Top, langer Zopf. Messer zwischen den Zähnen und die Pistolen im Beinholster, so beschreibt es die Teltowerin in ihrem ersten Buch „Das Leben ist Bund“ über ihre Zeit als Soldatin.