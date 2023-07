Auf Parkplatz in Brandenburg Frau von umstürzendem Baum erschlagen

Auf einem Parkplatz in Brandenburg ist eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Sonntag in der Gemeinde Klasdorf. Demnach kamen unverzüglich Rettungskräfte zum Einsatz, die Frau erlag jedoch noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Der umfallende Baum beschädigte auch ein Auto. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf. (AFP)