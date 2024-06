Austritt bei Brandenburgs Linken Frankfurts Stadtchef René Wilke verlässt die Partei

Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke soll einmal gesagt haben: „Der Wilke ist ein guter Mann. Nur leider in der falschen Partei.“ Inzwischen sieht René Wilke das auch selbst so. Allerdings braucht sich Woidke keine Hoffnungen zu machen – zur SPD oder einer anderen Partei, gar dem BSW, wechselt Wilke nicht. Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), seit 2018 im Amt, hat am Samstag seinen Austritt aus der Linkspartei erklärt und will parteilos weitermachen. Das bestätigte Brandenburgs Linke-Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg am Sonntag den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Wilke habe seinen Austritt im Kreisvorstand erklärt. Weiter äußere sich der Landesverband vorerst nicht. Die Linke Frankfurt (Oder) nehmen die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis, respektiere sie jedoch, teilte die Linke-Kreisvorsitzende Anja Kreisel mit.

Brandenburgs angeschlagene Linke – bei Umfragen liegt die einstige Regierungspartei derzeit nur noch bei sechs Prozent – verliert damit eines ihrer größten Polittalente, das auch überregional Beachtung findet. Bei Amtsantritt war Wilke mit 34 Jahren der jüngste Oberbürgermeister Brandenburgs und der erste seit der Wiedervereinigung mit linkem Parteibuch.

Politischer Neustart zum 40. Geburtstag

Überraschend kommt die Entscheidung Wilkes indes nicht. Der frühere Landtagsabgeordnete mit Direktmandat, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiert, haderte schon länger auch öffentlich mit dem Kurs seiner Partei im Bund. Nach der Kommunalwahl Anfang Juni, bei der die Linke auch in Wilkes Geburtsstadt Frankfurt (Oder) große Verluste hinnehmen musste, hatte er angekündigt, über Konsequenzen nachzudenken.

Der innere Spagat war so für mich nicht mehr aushaltbar. René Wilke, Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder)

„Die inhaltlichen Differenzen mit der bundespolitischen Ausrichtung der Partei zu grundsätzlichen Fragen sind über die Jahre erkennbar zu groß worden“, sagte Wilke am Sonntag auf Nachfrage der PNN. „Der innere Spagat war so für mich nicht mehr aushaltbar.“ Das sei nicht zuletzt auch bei der Diskussion in der Sendung von Markus Lanz im März und den Reaktionen danach in und aus der Partei deutlich geworden.

Im März hatte Wilke bei der ZDF-Talkshow mit anderen Kommunalpolitikern über Migration gesprochen. Wilke sprach von teilweiser Überforderung. Besonders auch die Betreuung minderjähriger Geflüchteter stelle die Sozialbehörden der Grenzstadt Frankfurt (Oder)/Słubice vor eine wachsende Herausforderung. Brücken bauen, solidarisch sein, Menschen willkommen heißen – dafür stehe Frankfurt (Oder) und damit auch er. Nur: Die realen Probleme, die das mit sich bringe, müssten ungeschönt benannt werden dürfen, sagte Wilke. Hinterher soll es Austrittsbitten seitens einiger Parteigenossen gegeben haben.

Weit weg von BSW-Positionen

Schlagzeilen machte er schon 2018: Nach dem Überfall auf die Frankfurter Diskothek „Frosch“ im April 2018 leitete Wilke sieben Ausweisungsverfahren gegen ausländische Straftäter ein. „Als Oberbürgermeister war ich immer darum bemüht, das Amt parteiübergreifend und nicht einseitig parteipolitisch zu führen“, sagte Wilke am Sonntag.

Ein Wechsel zu einer anderen Partei stehe für ihn derzeit nicht zur Debatte. „Da gibt es keinerlei Gespräche“, betonte er. Beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), wohin es so manche Linke nun zieht, kann man sich Wilke so gar nicht vorstellen. Seine Haltung zum Angriffskrieg Russlands ist klar: Wilke, der als Kind fünf Jahre lang in Moskau lebte, bis 1995, steht an der Seite der Ukraine. Schließlich ist Frankfurt (Oder) die erste Stadt in Brandenburg gewesen, in der Geflüchtete ankamen. Auch bei der Bewerbung als Standort für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation, deren maßgeblicher Treiber Wilke war, setzte die Stadt darauf: den Blick nach Osteuropa, die Ukraine-Forschung an der Europa-Uni Viadrina.

Mit 16 Jahren war der 1984 geborene Wilke in die Linke-Vorgängerpartei PDS eingetreten. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen sagt er, dass er der Linken Erfolg wünsche. Nachtreten ist nicht seine Sache. „Ohne die Linke käme es zu einer weiteren Verengung des politischen Spektrums und Diskurses“, betont er. Sie werde als Stimme in Frankfurt (Oder), im Land und auch im Bund gebraucht. Vertreten durch jene Menschen, so formuliert er es, die das mit Überzeugung und Glaubwürdigkeit für die Positionen der Partei tun können. „Ich zähle schon seit einiger Zeit nicht mehr dazu und möchte mir selbst treu bleiben“, sagt er – an seinem 40. Geburtstag.