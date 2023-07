Auto prallt gegen Baum Mann stirbt bei Unfall in Brandenburg

Im brandenburgischen Waßmannsdorf (Kreis Dahme-Spreewald) ist am Montagmorgen der Fahrer eines Kleinwagens bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Fahrzeug von der regennassen Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 29-Jährige erlag nach am Unfallort in der Rudower Straße seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Unfallhergang dauerten am Montagnachmittag noch an. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Zu Absicherung der Unfallfallstelle und für die Räumungsarbeiten war die Straße aus Richtung Berlin mehrere Stunden gesperrt. Die Rettungskräfte wurden gegen 7.15 Uhr zum Unfallort gerufen.